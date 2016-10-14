来伊份严格挑选食品原材料，牛肉制品DNA检验

好食材来伊份，休闲食品不“休闲”

上海2016年10月14日电 /美通社/ -- 金秋九月，“中国山核桃之乡”浙江临安再度迎来山核桃（也称小核桃）的收获季节。在来伊份百年核桃林标准化生产基地里，这些纯天然的山核桃采摘后经过层层筛选，只有那些直径2厘米以上的饱满籽粒才能进入来伊份的供应商工厂进行现代化加工并制成成品，再经过来伊份严格的感官和理化检验，合格后才能进入来伊份的平台对外销售。

对小核桃食材的严苛甄选并非孤例，事实上来伊份旗下销售的近千款产品，都会严格甄选原料以确保源头上的好品质。对原材料坚持严苛的挑选标准，引入二维码溯源机制，牛肉制品采用 DNA 检验……从“田间”到“舌尖”，为确保最佳的品质和健康，休闲食品来伊份经营的过程，一点也不“休闲”。



来伊份的百年核桃基地

山好树好果实好，感官 + 理化不可少

中国山核桃主产于浙、皖交界的天目山区，临安山核桃素以粒圆壳薄、果仁饱满香脆的优良品质享誉海内外，而临安栽培开发山核桃已有500多年历史。位于浙西大峡谷上游、距高速公路近60公里的深山之中，便是来伊份的百年核桃基地。

独特的地理位置孕育着全世界最好的小核桃。据悉，小核桃树以生长在海拔300米到600米之间为佳，来伊份银坑基地风景奇佳，这里层林叠翠，整天云雾缭绕，平均海拔在400米以上。这里有15000亩约36万棵野生山核桃树，其中树龄超过100年的有1万多棵，最“年长”的一棵树是拥有320年树龄的山核桃之王，据说是康熙年间种植的。



来伊份的百年核桃基地

树好，还要懂采摘。来伊份百年小核桃基地有70%的小核桃是采用自然落果法，即小核桃成熟后自行落地，与一般的竹竿敲打相比，不会导致果实半生不熟，确保了果实的粒大饱满。经过去外壳的工艺后，只有直径在2厘米以上的小核桃才会被选中作为加工的原料。

生产好的小核桃，在进入来伊份仓库前必须经过感官和理化的二次检验。感官检验要经过人工进行品尝、筛选和判断。首先是抽样，对于核桃颗粒的大小进行筛选：500克小核桃有多少粒、单颗核桃直径不得低于2厘米标准等；随后是坏籽率的检验，品控人员会数100颗小核桃全部打开，逐一记录有多少小核桃有黑点、黑头或是空壳；还有一项重要的检验，就是判断小核桃仁的香气和口感，如同红酒品味师对红酒的产地、味道、年份等了如指掌一样，来伊份的“首席品尝官”对于小核桃的口感有着精准而微妙的洞察，比如为掩盖小核桃天然涩味而添加的糖分有多少，入口轻嘬便能准确说出来。

通过感官检验的小核桃还必须经过理化各项指标检验合格后，人见人爱的小核桃才能进入来伊份的平台对外销售。理化检验通常包括对菌落等微生物指标，对蛋白质、盐分、水分等涉及食品营养素指标，以及对食品添加剂和重金属残留的检测，这些由美国进口的高端检验设备一一完成。

重点商品二维码溯源、DNA检测

正所谓“食材好，食才好”，和小核桃一样，来伊份对其他的原材料同样优先选择好山好水的地方，因为只有好的环境才能出产优质的农副产品。新鲜的原料很多不容易被保存，采摘之后需要马上在当地加工，才能保证产品品质的新鲜、营养和健康。

得益于科技的发展，二维码溯源机制为“产地加工”的安全性检测带来了可能。来伊份质量技术中心负责人张丽华介绍说，目前已经着手一些重要的产品原料，建立身份认证信息，并实现全程跟踪。通过扫描二维码，农作物或禽畜类原料的生长信息，包括土质、饲料、厂房等数据都会被逐一呈现。而在供应商的选择上，来伊份会首先挑选业内优秀的供应商。



来伊份食品生产区

为很多品类的农产品目前，来伊份在大约60家供应商的生产区域安装了视频监控设备，确保能够随时了解工厂生产情况，而二维码中也将包含这些视频信息。

中国是牛肉消费大国，而优质牛肉的价格很高，市场上不时出现的“假牛肉”令消费者真假难辨。对于牛肉制品，除了二维码追踪，来伊份还会推行 DNA 检验，定期对供应商提供的牛肉原料进行基因检测，以确保售卖给消费者的均是货真价实的好牛肉。

严选供应商：实现食材安全优质

除了技术手段，来伊份还从原料、生产、流通等三大环节对供应商进行全流程的食品生产管控，建立了24道质量管控“防火墙”。

来伊份对于供应商的甄选极为严格，不仅关注供应商工厂的生产条件、机器设备、厂房等硬件条件，更要审查其生产管理体系、组织架构，以及技术、研发等人员的配置。而在供应商的加工流程中，有无设置关键点控制，以及原料的验收、加工、出厂、仓储等，都要经过来伊份的严格考察。

跟来伊份开展合作后，供应商将依据“来伊份标准”进行生产，对于重要产品的供应商来伊份还将进行视频监控，并由来伊份的专业人员、专业的第二方审核机构及第三方审核机构如全球知名的法国 BV 检验集团进行巡检。由于跟来伊份合作不需要交纳进场费，每个月来伊份按时结算供应商货款，确保了他们专注进行生产。

目前，经过严格筛选的150家来伊份重要供应商中，通过 HACCP、ISO 等第三方认证供应商占比65%，其中30%以上的供应商均是各地省级食品企业的龙头。通过厂商携手共赢，来伊份构建安全、优质的食品生产体系。

关于来伊份

自1999年第一家门店开业至今，来伊份（股票代码603777）始终致力于自主品牌休闲食品的连锁零售和休闲文化的传播，确立了“创立于上海，着手于全国，放眼于世界”的发展战略，倾力构建国内专业化休闲食品连锁经营平台，以品质好、味道好、服务好、价格公道的“三好一公道”经营理念，精确把握市场消费需求，放眼全球精心开发国内外各类优质休闲食品。来伊份现已经营炒货、肉制品、蜜饯、水产品、糖果/果冻、膨化、果蔬、豆制品、糕点等九大类、近千种美食。

目前，来伊份已在上海、江苏、浙江、安徽、山东、天津、北京等10多个省、直辖市拥有超过2200家专卖店，每年为近6000万人次提供优质食品；在“互联网+”时代，来伊份依托先进的信息系统，前瞻性地建立“专卖店+电商+手机 APP”三位一体的线上线下、全渠道销售模式，致力带给消费者“一站式”的便捷购物新体验，来伊份现已拥有超过1100万的忠实会员。

来伊份秉承“传播休闲文化，创造快乐无限”的企业使命，以打造“良心工程，道德产业”为己任，坚持“领鲜到底”的产品理念，从田园到舌尖，始终将质量安全放在首位，为消费者畅享美食保驾护航。