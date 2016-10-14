旅游+户外直播玩转毛里求斯 疯狂求撕之旅开启

深圳2016年10月14日电 /美通社/ -- 近日，趣旅将携手360手机、毛里求斯旅游推广局共同打造大型旅行直播真人秀活动。届时，美女网红、旅游达人、粉丝将前往毛里求斯，通过直播的方式展示为期8天的精彩旅程。“旅行+直播”的潜力有多大？这次的“旅途直播真人秀”给视频直播及旅游营销领域带来了丰富的想象空间。



毛里求斯疯狂求撕之旅即将开启

海岛新秀毛里求斯备受追捧

作为近年爆红的海岛新秀，毛里求斯火爆程度有超马尔代夫、巴厘岛的趋势，毛里求斯不但成为各大影视大片热门取景圣地，也吸引了众多明星前往毛里求斯举办婚礼、拍纱照、度蜜月、度假。毛里求斯全年温暖，平均气温为25摄氏度，四周被珊瑚礁环绕，岛上地貌千姿百态，有多座山脉和孤立的山峰。到毛里求斯，可以同时感受到法国的风情、英国的优雅、非洲的奔放与印度的神秘，这种多元文化融合的特质，让人能够轻松的融入到度假的气氛中。

2016年5月12日，中国国家旅游局公布了100个中国游客最向往的世界目的地榜单。在这份榜单中，毛里求斯、清迈、北海道成为了最受中国游客欢迎的目的地。而毛里求斯更是位列榜单第一名。此外，得益于毛里求斯对中国居民的免签政策以及中国直飞毛里求斯开通航班的增多（北京、上海、广州、成都、香港等均有开通直飞），前往毛里求斯度假的人也是越来越多。

旅途直播“疯狂求撕”，旅业创意营销新模式

“旅行+直播”火爆的时代，趣旅将创意升级。旅途期间，趣旅将为参与者们准备丰富多彩的行程和游戏环节，呈现一场为年轻人打造的“疯狂求撕”之旅。

此次旅行直播真人秀实现了三大突破。首先，美女网红、旅游达人的加入使“旅游+直播”内容更有料；其次，为期八天的行程加入了丰富的游戏挑战环节：美食求撕、野外求撕、语言求撕、滑翔求撕等，全新玩法很好的呈现了毛里求斯当地的吃喝玩乐；最后，全程直播360度的展示了旅游目的地的面貌，记录旅行全过程，做到了将远方的美景带到眼前，体现了直播在加深观众对旅游的认识方面的重要作用。

值得一提的是，此次旅游直播将在PC端、移动端视同步呈现，届时观众可通过趣旅官网、微博、花椒、映客等渠道体验“疯狂求撕”之旅。

趣旅深耕细作境外目的地市场

目前市场上每6位前往马尔代夫的游客就有一位来自趣旅，而据毛里求斯相关部门公布的数据显示，趣旅在2015年度为毛里求斯带去的游客总量位列中国市场第二，并获得了毛里求斯航空授予的最佳合作伙伴称号。

近年来海岛及海岛相关的目的地国家的出境游发展愈来愈火热，尤其是近年来随着国家签证政策的放宽，国际航线的增多，海岛出境游拥有巨大的市场存量等待释放。对于已经耐心耕耘海岛出境游市场三年有余的趣旅来说，这些都是品牌升级的外部刚性环境。趣旅将海岛游渗透到消费者的潜意识中去，实现差异化、服务品质化、目的地化、定制化的强有力的市场价值定位，未来将更易获得目标消费群体的认同。