“新夏普”电视双十一惊喜价上市 定义4K超高清超体验

杭州2016年10月14日电 /美通社/ -- 今天，在客厅中摆放一台原厂进口液晶面板的夏普电视，是青年走向人生巅峰的标志，是“高富帅”的身份象征，是小康之家的标配选择……不少年轻人希望购买的第一台高端电视机，就是夏普大屏互联网电视。怎样才能选择合适的时机，用超高的性价比得到如此精品？在2016年10月的云栖大会上，重量级嘉宾富士康副总裁陈振国表示，将对所有8年以上的夏普中国老用户启动“回娘家”活动，免费换购全新的夏普智能互联网电视，以感谢这些对品质有追求的消费者，也感谢他们对夏普始终如一的厚爱。想买价格好、品质好、体验好的新一代夏普大屏互联网电视机，最好就在双十一的时候，在官方网店进行优惠促销时抢购。郭台铭更是亲身上阵，以胸前的一条领带，将一个4K的，一个8K的，分辨率相差16倍，四个平方的解析度让这条领带展现的更真实，颜色更柔和，还原真实的颜色。



产品图

夏普智能互联网电视各项参数



夏普 面板 4K +独家边缘调校技术 （4K超高清） 广色域 NTSC88% 音效 哈曼卡顿音响 芯片 10核 （业内高配）

夏普情 -- 60吋飞进寻常百姓家超高清真 4K 体验

夏普将在双十一期间推出多款大屏互联网电视，以60吋 4K 分辨率新品作为主打型号，45、50、70吋同步上市。这次夏普为了引领 4K 大屏潮流，惠赠国内600万忠实用户多年来对夏普电视的信任支持，毅然将60吋的产品定在一个相当优惠的价格，让年轻人也能轻松购买60吋 4K 新品，势必在国内电视机市场掀起 4K 旋风。

众所周知，4K超高清分辨率意味着屏幕像素高达829万像素，是全高清 1080P 的4倍，一般适合在4米以上的视距观看。同样的视距下，收看60吋大屏的视觉体验，要比55吋更有震撼力，也更能发挥 4K 的实际优势。过去碍于液晶面板的成本，不少电视品牌主推55吋，这对 4K 的观赏体验犹如大了折扣。

作为全球液晶面板生产领先业者，夏普在自家60吋和70吋新品上采用了日本堺工厂的先进十代线面板，并且有着富士康的优质供应链支持，因此可以领先业界，为60吋的大屏电视新品做出一个惊喜价，这对既有专业欣赏能力，又十分强调价格优势的中国消费者而言，无疑给出了超高的性价比，让代表高端的夏普电视走进寻常百姓家。

夏普新款互联网电视采用了特有画质调整技术，做到细部、边缘、色彩等细节的精准优化。相比主流机型，夏普的 4K 是货真价实的 4K 超高清，同时，夏普新品还采用广色域 LED 发光荧光体以提高色彩饱和度，创造更丰富的色彩和更强大的临场感，新一代夏普电视的面板开口率更提升20%，在处理高亮画面的时候更能发挥得淋漓尽致，让整个画面更得更空灵亮丽。配合智能背光技术，在画面过亮、过暗的时候能够充分起到护眼作用。配合业内超强大的10核芯片与媲美哈曼卡顿专业级的音响设备，为观者在视觉与听觉上有如临现场的感觉。



富士康副总裁陈振国现场发言

夏普清 -- 真实细腻的视觉盛宴不拖影

电视常见的画面拖影，在夏普新款电视上根本不存在，即使像赛车、骑马、奔跑打斗等场面，由于面板的反应速度较过往提升了提高2倍，因此在电视所见就如肉眼所见，不会有一丝的残影。拥有43年液晶面板制造经验的夏普，一直深耕中国市场，对中国消费者的影视观看行为非常了解 -- 中国影视市场除了欧美日韩大片剧集之外，还有国内制作的许多抗战和玄幻剧集，这些影视节目的特效、动作和战争场面都非常丰富，对电视的声画效果提出了极高的要求，独家的光导技术使白的更白，黑的更黑，因此明暗对比更显得强烈，在欣赏风光、户外场景时更显得绚烂真实，如果仔细察看，会发现不同部位的明暗犹如自然光晕下所见那样出色鲜活。明暗的锐度让人一看就有精神一振的感觉。

值得一提的是，本次夏普在推出新款互联网电视之际，还携手华数、优酷、土豆、阿里文娱，提供少儿、教育、体育等全方面视听节目选择。为购买夏普新款电视机的用户提供了特别的会员资格，即购买新款夏普电视的消费者，可以坐享环球、华纳、狮门、派拉蒙、索尼等大型电影集团的优质大片饕餮大餐。



富士康副总裁陈振国现场发言

夏普倾 -- 倾心震撼的绕梁听觉

好的家庭影院不仅意味着看得尽兴，更意味着听也有好的品味。即将在双十一上市的新一代夏普大屏互联网电视，打破过去大屏电视往往采用一体机设置音响效果的做法，创新的采用分体机式设置。4pcs的环绕音响能够营造出广阔音场，辅助杜比 DIGITAL PLUS 环绕音响，以及7.1声道家庭影院效果，以及媲美哈曼卡顿的功放IC，更令夏普新款互联网电视的声音达到了一个发烧级音效的新境界，让声画效果完全满足 4K 超高清时代国内外大片的苛刻需求。

如果在试听新一代夏普大屏互联网电视时，选择飞机坦克轰鸣的战争大片片段，又或选择大型交响乐齐奏的片段，就能尽情欣赏到夏普电视最新音效技术的动人之处 -- 这时所听到的，是磅礴澎湃的音效，低音的浑厚，音场的丰富层次，均令人有身临其景的震撼感受。这时候才会明白古人所说的“绕梁三日”是怎样一种令人倾心的感觉。

夏普擎 -- 超高配置的硬件性能

国内的 4K 影音内容多数通过网络传输，4K影音在传输时实际网速高达每秒数十兆，对互联网电视的硬件处理能力提出了极其苛刻的配置要求。夏普新一代大屏互联网电视为了引领中国 4K 影视的观赏潮流，在硬件配置上的豪华也令人惊喜不已 -- 两款全新的70英寸，60英寸夏普互联网电视将采用新一代魔芯10核引擎，足令新一代夏普大屏电视对各种 4K 影视资源处理地游刃有余，其工作效率媲美台式电脑处理器。

夏普轻 -- 灵活轻巧的使用体验

强大的硬件配置并不能完全形容新一代夏普大屏电视的处理优势，夏普精心的软件和云服务优化也是本次新品的亮点之一 -- 搭载了以轻便著称的 YunOS for TV 操作系统后，从按下电源键到开机完毕只需10秒。配合 H5 化应用云端部署，做到硬件与系统完美结合。系统高度安全私密，网购，甚至是投资都可随心所欲，无后顾之忧。从一个细节就可以看出夏普的新款互联网电视在实际应用中有多灵巧，即使加载分辨率大为提升的 APP 应用，也能瞬间打开，就像手机点击 APP 那样迅速。同时，搭配 H.265 硬解码技术，让相同品质视频体积压缩更小，传输更快，而且节省至多50%的带宽，强悍的提速视频播放能力让观影体验更佳。



产品图

究竟在家中客厅通过夏普新款互联网电视进行各种新兴场景体验有多舒服？一些细节足以让人惊喜不已：整台电视可通过五键完成各种操作，在现有主流手机控制技术基础之上开创式的加入了手机语音控制，即使是白发苍苍的老人家，都可以通过手机语音完成看电视、看电商、看投资等各种场景活动；电视界面做到了10屏+分类，各种资源十分丰富，在安卓智能手机上常见的各种主流应用，例如电台、听书、研究股票K线等等，都可以在夏普新款电视上如常照用，而且在如此大屏下看得更带劲。



产品图

通过传承面板精技、“金匠”制造精神，加注“中国创”的制造、模具、市场和领先云服务优势，新款的夏普智能大屏电视即将向消费者展现出更具亲和力和新鲜感的体验。特别要提到的是在杭州云栖大会的现场，富士康总裁郭台铭为消费者带来了全新的夏普 8K 互联网电视，堪称电视机皇。呈现出顶级的裸眼 3D 效果，让观者有独特的临场感。夏普联网电视更是承诺在双十一期间，将有多种形式各异的巨幅优惠促销，让“场景连接器”可以飞进寻常百姓家，无论是过去已经购买过夏普产品的1000万老用户，还是一直倾心“夏普品质”的新朋友，都可以在双十一期间的夏普天猫店里以惊喜价买到喜欢的夏普电视精品。

注：

- 图片仅作说明之用，可能与实物有所差别。

- 本文内所使用的数据如无特别说明均来自富士康有限公司和/或其关联公司。