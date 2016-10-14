英国《金融时报》2016年度中国高峰论坛在杭举行

杭州2016年10月14日电 /美通社/ -- 英国《金融时报》2016年度中国高峰论坛今天在杭州市浙江世贸展览中心举行，这是该项旗舰品牌活动连续第九年在华，以及连续第二年浙江省省会杭州市举办，本届论坛由杭州市西湖国际博览会组委会和英国《金融时报》、FT中文网联合主办，是第十八届中国杭州西湖国际博览会“围绕G20系列项目”中的重点项目。

随着 G20 峰会圆满落幕和创新创业浪潮席卷中国大地，论坛以“时局与前瞻：亚洲经济新时代”为主题，邀请25位专家学者、意见领袖和企业家到会发言，就2016年度经济社会热点问题展开深入交流和探讨。论坛吸引了350余名来自本土和跨国企业、商会、商学院及媒体的代表与会。

杭州市政协副主席赵光育先生出席论坛并致辞表示：“杭州自古以来就是中国知名的历史文化重镇和商贸中心。2016年 G20 峰会在杭州成功举办，更激发了千年古城的全新活力，本届西博会以‘发挥后 G20 效应，增强西博会活力’为主题，将重点举办34个项目。以英国《金融时报》年度中国高峰论坛为代表的一批高端会议、论坛，必将助推杭州城市国际化战略的实施，为揭开杭州会展业发展的新篇章、杭州建设‘国际会展之都’做出新的贡献。”

FT中文网总裁张延女士出席论坛并致辞表示：“举世瞩目的 G20 峰会让全世界领略了美丽杭城的独特韵味。英国《金融时报》和FT中文网曾推出专题，对峰会盛况进行全方位报道，为提升杭州城市软实力和国际形象贡献了自己的力量。近两年我们已经四次在民营经济最为活跃的浙江省举办大型论坛，我们将继续与合作伙伴携手推出更多创新的内容、产品与会议活动来回馈读者。”

FT中文网总编辑王丰先生邀请美国驻华大使馆幕僚长费德玮 (Jonathan FRITZ) 先生进行“G20后的中国与全球治理新格局”对话，并就美国大选、跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、中美双边贸易投资协定等热点话题与费德玮先生交流，费德玮先生表示：“过去几十年民主、共和两党轮流执政，中美关系总能保持基本稳定。因此无论11月大选结果如何，中美关系也都将持续发展。美国驻华使馆一直鼓励双方资本进行双向投资，来造福中美两国的投资者和消费者。”

《硅谷百年史》作者皮埃罗·斯加鲁菲（Piero SCARUFFI）先生在主题演讲中分享了社交媒体、物联网、智能家居、基因技术、区块链、可穿戴设备、纳米科技、虚拟现实技术、3D打印和人工智能等未来科技投资10个风口的最新前沿趋势，并表示“21世纪需要能理解不同技术并进行融合的T型人才。”

本届论坛还设立了“首席经济学家圆桌：中国的 G20 使命与未来亚洲经济”、“中国风向标 -- 金融科技在中国”和“FT创新经济对话：硅谷遇上中国”等三场圆桌讨论。分别由FT中文网财经板块主编、首席财经评论员徐瑾、波士顿咨询公司全球合伙人兼董事总经理张越、AllChinaTech.com CEO兼主编巫楠主持。

与会知名演讲嘉宾还包括：

汪 涛 瑞银集团投行部董事总经理，首席中国经济学家

沈建光 瑞穗证劵亚洲公司董事总经理，首席经济学家

管清友 民生证券副总裁、研究院院长

刘胜军 中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长

朱 天 中欧国际工商学院教授

张适时 人人友信集团CEO

魏 江 浙江大学管理学院创新与战略管理学教授

李 骏 天弘基金产品部总经理

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