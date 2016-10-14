中关村创业大街-英特尔开放创新实验室顺利启动

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 为进一步响应“大众创业、万众创新”，推动实体经济转型升级，中关村创业大街与英特尔就建立开放创新实验室开展合作，共同联手成立“中关村创业大街-英特尔开放创新实验室”，旨在发挥中关村创新创业大街的创新创业服务资源优势，以及利用英特尔领先的智能硬件技术优势和产业资源，推动智能硬件创新创业资源集成和融合，让智能硬件、物联网等领域的创新创业从中关村创业大街走向北京、迈向全球。

多方合作，共同建设智能硬件开放实验室

10月14日，在中关村创新创业季2016火热进行期间，中关村创业大街-英特尔开放创新实验室启动仪式正式举行。启动仪式由创客大爆炸联合创始人李洪刚主持，中关村创业大街运营公司董事长姚宏波、英特尔中国战略合作与创新业务部总经理李德胜出席，并共同揭幕。中关村创业大街-英特尔开放创新实验室由中关村创业大街和英特尔联合成立，由创客大爆炸运营。

启动仪式后，中关村创业大街运营公司董事长姚宏波接受北京电视台专访。姚宏波表示，中关村创业大街与英特尔具有悠久的合作历史，在共同探索开展硬件项目联合孵化的基础上，双方持续深化合作，联合成立开放创新实验室，旨在发挥中关村创业大街的引领示范、聚集辐射作用，以及英特尔的技术优势、产业资源，共同支持前沿领域技术创新项目的研发和落地，帮助优秀国际国内创新企业快速发展。

启动仪式后，英特尔中国战略合作与创新业务部总经理李德胜接受北京电视台专访。李德胜表示，中关村创业大街是国内创新创业的领先地区，对国内外创新创业资源具有强大的集聚能力。英特尔和中关村创业大街合作共同建立实验室，希望能够推动智能硬件从中关村创业大街扩展到北京乃至全球。



英特尔中国战略合作与创新业务部总经理李德胜接受现场采访

一座实验室，又绝不仅仅是个实验室！



创客们在实验室里面开发智能硬件

英特尔与中关村创业大街共同打造的开放创新实验室，将为广大创客们提供智能硬件创新创业的全面服务。实验室具有三大重点功能：

创新实验基地 ：为创客们提供先进的实验设备与空间，以用于产品原型的制作与验证，成为智能硬件原型产品的制造基地。实验室拥有3台3D打印机、1台刻字机、1台激光雕刻机、1台桌面型手板CNC切削机和1台焊接机，这些设备能够帮助完成智能硬件原型产品生产；

：为创客们提供先进的实验设备与空间，以用于产品原型的制作与验证，成为智能硬件原型产品的制造基地。实验室拥有3台3D打印机、1台刻字机、1台激光雕刻机、1台桌面型手板CNC切削机和1台焊接机，这些设备能够帮助完成智能硬件原型产品生产； 展示交流中心 ：实验室将成为创客以及智能硬件爱好者的阵地，通过优秀智能硬件项目展示、专家讲座、创客训练营、定期举办智能硬件活动工坊等形式，实现创新需求的汇聚与对接，宣传和推广智能硬件创新。让更多普通大众接触和了解智能硬件，打造智能硬件爱好者基地和社群；

：实验室将成为创客以及智能硬件爱好者的阵地，通过优秀智能硬件项目展示、专家讲座、创客训练营、定期举办智能硬件活动工坊等形式，实现创新需求的汇聚与对接，宣传和推广智能硬件创新。让更多普通大众接触和了解智能硬件，打造智能硬件爱好者基地和社群； 项目加速服务：实验室依托中关村创业大街以及英特尔的优势资源，能够为完成产品原型生产的智能硬件创业者，提供市场营销、资本对接、技术支持、生产制造等一站式服务。以实验室目前运营方“创客大爆炸”为例，它可以为智能硬件创业者提供产品众筹、销售渠道、产业链资源对接等全产业链资源服务。

从实验室的三大功能可以发现，中关村创业大街-英特尔开放创新实验室绝不仅仅是一个实验室。对于创客和智能硬件爱好者来说，它是一个认识、了解智能硬件的基地。对于智能硬件创业者来说，它是一个一站式智能硬件创业资源的窗口。

中关村创业大街一直致力于加强与国内外领先大企业之间的合作，如联合国内17家领先大企业共同成立企业开放创新联盟，与6家大企业共同举办极客挑战赛72小时等，开放实验室的成立是中关村创业大街深化与大企业合作的重大举措。未来，中关村创业大街还将联合大企业开放创新联盟的成员企业，通过建立联合开放实验室、联合孵化计划、极客挑战赛等方式，推动创业企业与大企业深度结合，促进创新创业与实体经济融合发展。