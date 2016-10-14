必维集团董事会主席Frederic Lemoine到访必维中国总部

畅谈必维中国的发展

上海2016年10月14日电 /美通社/ -- 10月10日，必维国际检验集团（Bureau Veritas）董事会主席Frederic Lemoine到访必维中国上海总部，并召开内部职工会议，畅谈必维在中国的发展前景。

作为必维集团的董事会主席，同时也是多家投资公司和企业的董事会主席与董事，Lemoine先生在经济、政治和跨文化领域都深具经验。在主旨演讲中，Lemoine先生畅谈了他所目睹的中法两国之间友谊深厚，以及在中国二十年翻天覆地的变化下，必维在中国的发展，并展望了令人振奋的未来。



必维集团董事会主席Frederic Lemoine先生到访必维中国总部，畅谈必维中国的发展

他感谢必维中国员工的优秀表现，并鼓励大家继续努力，为公司寻找新的机会，实现公司的目标。他说：“必维中国的运营状况让我印象深刻，今天在座的各位能够通过对必维中国的领导，为整个必维集团带来巨大改变。我认为从长远来看，必维在中国的发展将是最大的。必维中国不论从雇员人数、年收益还是利润上来讲都将排名第一。是你们在带领公司向2020年的战略目标迈进。”

Lemoine先生对中国经济环境的变化也颇具见解，他还借以余华所著的小说《兄弟》，来表述对于中国城乡二元、多元的价值文化的理解。

在谈到中国的第三方检验市场时，Lemoine先生指出，随着经济发展，中国对信用、质量、可持续发展的需求越来越大。除此之外，必维也将从全球的外包趋势中受益。必维有庞大的客户群，为全球众多大型企业提供服务。为了集中精力于核心业务，这些客户往往会将检验、检测及认证工作外包给独立第三方。必维中国未来的成长，将大大得益于此趋势。



必维集团董事会主席Frederic Lemoine先生及CEO与北亚区管理层合影

最后，Lemoine先生表达了他对必维中国的信心。他指出，必维有很多优秀的老员工，同时也有新人不断加入，相信在必维集团CEO Didier Michaud-Daniel和北亚区执行总裁马捷龙的带领下，必维中国一定会有长远巨大的发展。他说：“必维已有将近200年的历史，我们在欧洲发展劲头十足，但是我真心相信，必维的未来在中国，在你们的手中。”

Lemoine先生在华的行程将拜访包括上海市政府领导在内的多位重要决策人，相信，必维未来针对中国和检验检测行业的进一步发展和投资计划将以此为契机进一步展开。