Danlaw的Mx-Suite获TUV SUD的ISO 26262工具验证包认证

密歇根州诺维2016年10月15日电 /美通社/ -- 车用电子设备、工程工具和嵌入式工程服务的全球供应商Danlaw, Inc.已获得TUV 南德意志集团(TÜV SÜD)针对其Mx-Suite的ISO 26262工具验证包(TQK)认证。TUV 南德意志集团是一家公认的功能安全实验室，在全球范围内提供测试、检验、认证和培训服务。TQK工具验证包是由Danlaw与 CertTech, LLC合作开发，能够生成为达到ISO 26262标准而必备的工件，因此能够显著降低验证成本和减少嵌入式开发者的工作。

Danlaw工程解决方案部门副总裁 Dan McClung表示：“从开发TQK工具验证包一开始，这注定要成为该产品的重要里程碑。最终，它能够满足安全关键行业的更高要求，同时加快产品上市时间，从而为我们的客户带来极大的好处。”

TUV 南德意志集团根据安全计划评估软件工具的使用情况，对软件工具的可信性评估流程进行审核。根据ISO 26262:2011车用电子电气系统功能安全标准的规定，可信性可通过执行一组合适的方法实现。这些方法包括通过使用增强信心、开发流程评估、软件工具验证和根据安全标准进行工具开发。TQK工具验证包根据ISO 26262:2011-8标准执行了“软件工具验证”方法。交付成果包括安全手册、附加的支持性文件以及根据ISO-26262标准对Mx-Suite进行验证的一套测试。

Mx-Suite是一项测试管理和执行工具，提供综合测试开发环境，在该环境下，输入/输出测试资源（测试工具、变换）的配置、测试案例的定义、场景执行、测试评估的成功/失败评定和正式的报告生成，所有这些都跟与被测部件互动的实际输入/输出测试资源是分开的。

CertTech简介

CertTech 是为高度监管行业的全球领先企业提供软件测试自动化服务、系统和产品解决方案的全球首屈一指的供应商。公司在监管行业和功能安全标准领域拥有近20年的广泛经验，非常了解ISO 26262 （汽车）、DO-178C（航空）和 IEC 62304 （医疗）等标准规定的合格工具使用要求。公司在堪萨斯城、锡达拉皮兹市和阿尔伯克基市设有办事处。

Danlaw 简介

Danlaw是车联网和汽车电子领域的全球领导商。公司的800位员工致力于为一些全球最大的汽车制造商提供创新技术。30年前，公司为首个8位电子引擎控制模块设计软件，如今，我们继续开展研发工作，在日益互联的世界里不断满足快速变化的行业需求，始终走在行业发展前沿。Danlaw以突破性技术、高效开发和适应动态环境的解决方案而闻名。我们的工程解决方案集团部门为嵌入式控制单元、车载网络通信和嵌入式软件工程工具的嵌入式系统开发与测试提供解决方案。