大住宿业品牌加盟及产权交易平台“迈居”正式上线

杭州2016年10月15日电 /美通社/ -- 2016年10月15日，迈点网旗下大住宿业品牌加盟及产权交易平台 -- 迈居正式上线。平台将依据大数据算法及详尽的品牌、物业、消费人群数据库，为互联网时代下的大住宿业品牌加盟、产权交易提供全新思路与解决方案。

截至2016年1月1日，中国有限服务酒店总数已达21481家，同比增加5106家；客房总数为1969145间，同比增加443674间。在服务业于国民经济中不断崛起的大环境下，有业内人士大胆预测：2016年中国酒店（含客栈、民宿、旅馆等）数量或将突破30万家，公寓企业有望达到1万家。

持续向好的发展态势，让越来越多的品牌开放了各自的加盟政策，也吸引着无数新的投资者与物业管理者进入行业。

然而，对于数量众多的酒店、公寓、民宿品牌，加盟者面对相似的加盟条款，往往难以判定其潜藏的溢出价值；不少优秀品牌很难在市场上获得公平发展机会；同时市场仍有大量物业需要匹配给合适的经营品牌。

这是大住宿业发展过程中存在的普遍问题。而迈居就将以平台三大优势为基础，以数据为依托，帮助品牌和物业高效、精准匹配，为市场创造更多机会。

优势一：完备的专业数据库

在过去传统的发展过程中，品牌的潜藏价值（如市场综合评价、目标人群消费习惯、远期盈利能力）是较难获取的，但它们往往会对加盟的成功与否带来深远影响。

“粗暴式的发展盛行了很长时间，短期利益成为人们关注的焦点。这一模式带来的后遗症，就是当今市场上诸多品牌价值稀释、业主盈利空间不稳定。”资产管理研究人士周子树表示。

而近8年的大住宿业数据积淀，让迈居形成了技术壁垒。完备数据库获取了丰富品牌及物业信息，并仍在持续增加中。

数据建模的客观匹配，使得迈居能为需求方决策提供前所未有的精准参考，帮助品牌实现价值持续增长、帮助物业实现收益长期稳定。

优势二：独家运营/经营能力分析

除了客观数据推导出的匹配对象外，基于市场角度的第三方经营评测也同样重要。

迈居平台依据迈点品牌指数 MBI 对数百个大住宿业品牌的持续监测，不断输出各类独家分析报告，如区域投资发展报告、品牌经营消费报告等。

站在真实市场角度展开的判断，将为品牌及物业方的决策分析进行第二重保驾护航。业主将能够更完整地了解加盟对象，从而找到长期合作伙伴；中小品牌也将挖掘到与自身发展需要最匹配的物业，从而获得更多露出机会。

优势三：市场未来走势预测

当下许多加盟商都存在这样的困惑：加盟品牌的前两年，门店运营成绩基本不错。但随着发展时间拉长、新开门店的增多、客群流动和变化，经营状况日渐下降。而品牌方也会感到担心，并因品牌价值的稀释而承受诸多损失。

因此，未来市场环境的变动，对品牌及业主两方来说，都会造成巨大的影响。

迈居基于独家数据及市场经营判断，能够有效、合理预测未来市场发展趋势（如高中低端布局、人群消费偏好等），并在交易达成后为品牌及物业提供持续经营指导。此举将有效提升两方的决策效率，并间接提升未来远期发展的合理性。

正是在上述三大优势的综合作用下，迈居才得以在上线之初就吸引住宿、餐饮品牌近750家进驻，物业超过500个加入。

迈居副总裁吴旭东先生表示，“无论是酒店、公寓、民宿还是餐饮品牌，都可依据自己的需求，在迈居平台上定制化地搜寻最适合自己的物业。而物业方也可以根据自身长期发展盈利期望、周边消费人群喜好等因素，在平台上找到最适宜的加盟对象。”

“我们欢迎、也期待为更多品牌及物业提供服务，共同推动中国大住宿业不断前行！”吴旭东补充道。