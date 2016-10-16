三亚海棠湾君悦酒店呈现全新唯美海岛婚礼目的地

成君之美，更足君一生回味

三亚2016年10月14日电 /美通社/ -- 近日，三亚海棠湾君悦酒店正式发布婚礼套餐，提供整合了婚房、婚礼及婚宴的一站式服务，为时尚新人提供周全的海岛婚礼新选择。三亚海棠湾君悦酒店于2016年8月正式营业，酒店坐落于国家海岸绵延细软的白沙滩，俯瞰南中国海的波澜壮阔，将原生态海岛景致与历史悠久的原著民黎族及疍家文化精粹相融合。夜暮时分，酒店犹如伫立海岸的三盏明灯，指引人们共醉于风光旖旎的焕发之境。



酒店户外婚礼

酒店共有435间客房、套房及别墅，现代化的室内空间装饰融汇各种传统黎锦图案和色彩明艳的手工艺品，置身室内，宾客可感受昔日海岛渔村的怀旧气息。酒店四间餐厅与一间酒吧以蔚蓝的海域为背景，在或复古或明快的环境中向每位呈现君悦品牌卓越的餐饮体验与正宗的中外美食。



酒店婚礼相关场地

作为君悦品牌在中国区第一间滨海度假酒店，三亚海棠湾君悦酒店也将为共赴神圣浪漫的婚姻殿堂的新人们呈现唯美瞩目的海岛婚礼。

保留回忆的婚纱照拍摄地

葱郁幽香的热带园林，绵延幽静的沙滩，疍家船屋的小桥池畔，夕阳洒落的沙滩小屋露台亦或是清雅温馨的别墅庭院，都是新人们记录温馨缱绻时刻，回味浪漫爱意的最佳取景地。

每个女孩儿都值得一场浪漫的婚前派对

酒店的池畔烧烤餐厅，位于沙滩附近一幢独立的白色小筑，以白色和芒果黄色渲染的室内色调，清新明快，餮食新鲜烧烤美味。夜幕的屋顶的露天吧台，炫酷的灯光，跳脱的海潮音乐，充满热带风情的鸡尾酒会，奢华欢快的氛围，是举办各种主题风格婚前派对的时尚选择。

三亚海棠湾君悦酒店焕水疗庭院设有10间豪华理疗包房以及多间足疗与按摩室，俯瞰葱郁的园林，舒缓身心。这些连通的理疗室可以合并为豪华的套房，适合为婚礼伴娘团队举办水疗派对。



酒店客房及外观

肌肤护理，做最美的新娘

焕水疗精选的理疗项目包括传统中医疗法、全身按摩及足疗护理。采用拥有200余年历史的，源自欧洲拥有最多温泉及医疗浴池布达佩斯的 Omorovicza 品牌产品。拉上闺蜜们一起做个面部护理，滋养肌肤、改善肤质，宛若新生，在属于自己的大日子里，美丽绽放。

婚礼

三亚海棠湾君悦酒店承诺为新人们打造梦幻海岛婚礼。海天为幕，园林为饰，在此执子之手，走向婚姻的殿堂，将让新人们终身难忘，永久回味。在酒店临海大草坪上，南中国海壮丽景色尽收眼底，美不胜收；苍翠的热带园林，优美的自然环境与浪漫的婚礼平台交相辉映，新人可以憧憬海洋清新主题婚礼，或选择童话色彩浓郁的主题风格，也可以订制田园森系主题，或者打造重返上世纪30年代复古风情婚礼主题，酒店专业的婚礼策划师将全程协助，力求做到每个细节都完美无瑕。于此，细水长流的幸福感有心而生。

婚宴

三亚海棠湾君悦酒店设计巧妙，处处皆景，带来丰富多样的婚宴场地选择。其中，“君府”是君悦品牌特色的府邸式会议场所，由7个独立且自然采光的沙龙室环绕中央庭院而建，并配有开放式厨房、餐厅、会议室及休息室；900平方米的大宴会厅高达7米，自然采光，恢弘大气，最多可容纳520人中式围桌宴会，是举办各类隆重典雅、华丽复古、恢弘贵气的理想场地。大宴会厅外还拥有460平米的宽敞前厅，含1个内嵌式酒吧，可举办旖旎华丽的宴会前酒会，满足亲人对婚宴的梦幻憧憬。此外，2个相邻的贵宾室也可作为新人的休息室或化妆间。

愿有岁月可回首,且以深情共白头。三亚海棠湾君悦酒店，成君之美，更足君一生回味。

花前月下婚礼套餐



- 新人两晚入住高级大床套房享受行政楼层礼遇，欢迎水果和巧克力

- 新人家人与朋友均享受特殊折扣价格的酒店住房

- 新人三亚凤凰机场往返接送服务

- 浪漫典雅的婚房布置

- 30分钟仪式彩并赠欢迎饮品

- 60分钟焕理疗体验

- 4小时免费使用婚礼草坪或沙滩

- 浪漫婚礼场地布置

- 三层香槟塔及一瓶气泡酒新人交杯

- 五层艺术蛋糕供拍照用

- 仪式期间免费提供基本户外音响设备

- 君悦特别定制礼品一份为新人庆贺

- 新人免费延迟退房至下午4点

- 免费尝试婚宴预选菜单（限4位）

- 酒店沙滩，花园作为婚礼照片拍摄场地

- 焕理疗享受15%折扣

- 酒店内举办婚前单身派对享受15%折扣

- 新人周年庆入住任意客房享受高级大床套房升级并赠价值500元的消费抵扣券

- 婚礼宴会期间尊享酒店专业婚礼策划师全称优质服务

开业期间尊享如下礼遇

- 尊享八五折优惠

人民币29999 此专案适用于50人以内典礼

(以上价格需加收15%附加费)



预订及详情，请致电会议宴会部

以上专案有效期至12月29日

了解更多酒店信息，敬请访问sanya.grand.hyatt.com，或关注“三亚海棠湾君悦酒店”官方微信。