TPF与国际顶尖传媒WTiN再度合作打造数码印花行业盛事

上海2016年10月16日电 /美通社/ -- 2017上海国际数码印花工业展览会（TPF）与英国顶尖 B2B 传媒公司 WTiN 再度合作举办2017中国国际纺织品数码印花高峰论坛。论坛将于 TPF2017 前一天，2017年4月18日隆重举办。

WTiN数据显示，数码印花是过去5年纺织品市场增长最快的领域之一，其在2015年强劲发展，全年产量略高于12亿平方米。据预测，未来数码印花市场增长速度将超过25%。

在中国，传统印花布产量从2001年的43.67亿米发展到2014年的195.5亿米，为全球产量的近30%，但是增长率自从2004年达到33%的峰值后一路下滑至个位数，2014年增长率仅为4.6%，传统印花在需求量和技术上都难有新的突破。相反，数码印花在近年来却呈现着快速增长的势头，2011年较2010年增长55.6%。

2016年论坛受到了业内人士的热烈好评，论坛上有来自全球数码印花行业的专家和领导者，从海内外最新数码印花技术着手，为参会者提供重要的市场行情及帮助。同时，还从数码印花应用企业的投资角度着手，了解如何采购合适的数码印花设备。论坛邀请的嘉宾有：WTiN市场情报总监 James Rankin 先生、绍兴鼎记印染有限公司业务发展经理David Mi，SPGPrints的纺织品商务经理Johnny Zhao，Kornit的Lucia Zhang，阿里巴巴的王彤及郭志诚，Sensient的欧洲区业务发展经理Edri Baggi，Reggiani的区域销售经理 Katja Ebers 以及上海迪灵化工有限公司的总经理林卫伟，各位嘉宾就数码印花关键技术、局限性及机遇，传统印染企业转型等问题进行了分享及深入讨论。

随着人们对于环保意识的不断增加，重污染的印染企业也大规模的被关停，随着国家环保税的出台，以及《长江经济带发展规划纲要》新规的公布，再次将印染企业推向转型升级的风口浪尖。数码印花是印染企业绿色制造，产业升级换代的首选。康丽数码的销售经理张丽娟在会上的演讲中也表示，康丽数码能够提供百分百环保、安全及持久的技术，真正使无水印花成为可能。

继2016年论坛成功举办后，2017年主办方将继续与行业专业媒体 WTiN 强强联手，并邀请数码印花设备供应商、纺织印染、成衣及服装品牌、家纺、高校、媒体等行业精英共同探讨行业热点。会议内容将会专注在中下游用户关注度最高的话题，与会听众将与超过18位行业专家及全球知名企业高层对话，一同剖析数码印花行业的发展及解决方案。



2016上海国际纺织品数码印花工业论坛现场

同期，在新国际博览中心举办的2017上海国际数码印花工业展览会（TPF）将于明年4月19日至21日于 N4、N5 馆开幕，总面积超过24,000平方米，将会吸引超过16,000位海内外专业人士，为数码印花行业人士提供一个资讯交流的重要平台。参展商将展示最新研发的产品及技术供买家采购，促进数码印花及相关产业的贸易商机。特别的，展期三天还会有不同主题的研讨会及行业内尖端品牌的新品发布会，买家可以第一时间了解数码印花最新动向。

另外，TPF2017官方微信公众号上观众预登记系统已正式开通，请扫描下方二维码关注我们，即可报名，了解更多数码印花资讯。



2016上海国际纺织品数码印花工业论坛现场

欲知等多展会详情及TPF 2016展会报告下载，请登录官网www.cstpf.com 或者添加微信公众号“上海国际数码印花工业展览会”了解更多资讯。