金诚集团韦杰赴韩参加世界知识论坛

以大革新姿态布局未来

中国杭州2016年10月17日电 /美通社/ -- 当地时间2016年10月11日，第十七届世界知识论坛在韩国首尔新罗酒店正式开幕。金诚集团董事长韦杰作为唯一一个来自亚洲的单独演讲嘉宾，出席本届论坛。

世界知识论坛由韩国《每日经济新闻》报社主办，旨在凸显分享知识的重要性，促进全球经济共同且平衡发展。这届论坛以“大革新之路”为主题，邀请了230位来自政治、经济、管理、科技、文化等领域的著名经济学家、政商界人士和跨国企业领导者，并将围绕论坛的七大主线，在超过90场分论坛中畅谈知识、科学、领导力的创新，为打开一个伟大的时代寻觅可能的答案。



金诚集团董事长韦杰在论坛演讲

金诚集团董事长韦杰在论坛演讲上表示：金诚在过去的八年里面，形成了将近两千亿人民币的政府基础设施，依托于这么多的政府基础设施，我们需要大量优秀的合作伙伴来到中国，形成一个利益共享的完整共同体。因为过去的历史告诉我们，未来的一百年只有技术才可以改变我们的经济，而当技术出现的时候，世界经济才会真正的稳定下来。所以金诚非常希望能够邀请更多的合作伙伴在未来的一百年里面去发展新型城镇化，去开创新的科技时代。

会后，韦杰在与韩国前总理李寿成的会晤中，双方达成一致共识，希望在多方面对促进中韩关系做出贡献。李寿成阁下同时表示，愿意在之后双方之间的友好合作上起到推动作用。

多年来金诚集团始终致力于在文化领域的深耕，基于此，金诚集团选择在2015年10月份在韩国首尔成立韩国分公司，并与电视媒体韩国SBS电视台和著名文化企业PMC多次进行沟通交流，共同探讨与金诚在文化发展事业等众多领域的交集。此次出席世界知识论坛期间，金诚集团成功收购韩国上市公司fantagio，此次收购作为金诚集团亚洲整体布局的重要一步，将持续为金诚新型城镇化模式增添优质的文化内容。

其实，早在2011年，金诚集团便开始通过结合自身特色深耕亚洲版图。

在日本，金诚集团通过合力汇聚高端医疗机构，撬动中日两国健康产业资源；在香港，金诚控股正式上市，结合当地资源，在资产证券化领域迈出新的步伐。在巴厘岛，金诚选择结合优质旅游资源并建立酒店服务集群。在台湾，金诚集团在医疗领域不断深耕拓展，与知名医学院进行医疗、教学、科研等多方面进行深入的交流合作，推动新型城镇化过程中城市医疗技术和服务品质的升级。在韩国，金诚集团整合韩国的文化资源，为城市发展增添更多文化内容。金诚集团反复勾勒的，始终是新型城镇化对于人类未来发展的贡献和意义。

就像韦杰在演讲时所说：“中学为体、西学为用，充分利用过去中国快速发展的30多年中形成的那个杯子，也就是中国巨大的市场基础。在这个市场基础形成的同时，把先进技术和先进理念纳入其中，以金诚新型城镇化为触手，共同开辟最好的时代和世界经济的未来。”