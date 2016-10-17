中国东方丝绸市场三十载厚积薄发 盛泽东纺城华彩绽放

苏州2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月16日，中国东方丝绸市场成立30周年 -- 第三届江苏（盛泽）纺织品博览会开幕式暨东方纺织城试营业仪式在盛泽东方纺织城北广场隆重举行。本活动由苏州市吴江区人民政府、江苏省纺织工业协会主办，邀请了各级政府领导、协会（商会）企业家代表、国内外客商、新闻媒体等500余人共襄盛会。吴江区委常委、吴江高新区管委会主任、盛泽镇党委书记、中国东方丝绸市场党工委书记范建龙主持了本场活动。吴江区委副书记、区长沈国芳致欢迎词，中国纺织工业联合会副会长夏令敏发表重要讲话。

备受瞩目的盛泽东方纺织城首揭面纱，出席活动的领导共同为盛泽东方纺织城启动试营业仪式。项目地处中国东方丝绸市场核心商圈，是中国纺织专业市场转型升级试点基地和中国东方丝绸市场提档升级标杆项目，是吴江区及吴江高新区（盛泽镇）重点工程。一期占地5.2万平方米，建筑面积17万平方米，商铺1800余间，车位1600多个。项目以“划行归市”理念进行规划，打造“国际纺织面料专业市场”和“时尚蚕丝精品展贸中心”，是真正意义上的集群化、智能化、现代化的纺织专业市场。



与会领导共同为盛泽东方纺织城启动试营业仪式

与会领导兴致勃勃地参观了盛泽东方纺织城纺织面料交易区，并与盛泽东纺城的入驻商家亲切交谈，勉励商家依托盛泽东纺城这一全新的纺织交易平台、发挥产地市场产业集聚效应，推动传统纺织商贸格局的转型升级，加快实现现代纺织商贸集聚区的形成。众多入驻商家表示对东纺城的未来发展充满信心，将与东纺城一道荣市旺市，做大做强。



与会领导与嘉宾参观盛泽东方纺织城

本次活动还先后举行了“省级吴江出口丝绸纺织产品质量安全示范区”、“省级吴江出口丝绸纺织产品质量安全示范区”授牌仪式和国家面料馆盛泽馆开馆揭牌仪式。同时还颁发了中国东方丝绸市场成立30周年突出贡献奖，十余位盛泽东纺城入驻商家获此殊荣。

第三届江苏（盛泽）纺织品博览会开幕式同期举行，历经两届沉淀，在中国纺织工业联合会、中国纺织品进出口商会、江苏省纺织工业协会等相关单位的大力支持下，纺博会的影响力正逐渐从江苏辐射到全国，获得了中国纺织业界及全国各类媒体的广泛关注，并已成为纺织行业不可或缺的盛会。吴江区委书记梁一波现场宣布第三届江苏（盛泽）纺博会正式开幕。