2016年IT运营新世界大会见证“从IT运维到IT运营”的全面升级

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 为了应对互联网和云计算带来的挑战和机遇,越来越多企业的IT组织正在从以“稳定、可靠、安全”为主题的IT运维转向以“体验、效率、效益”为主题的IT运营。10月28日,由ITOM联盟主办的“IT运营新世界大会”将在北京召开,理清企业IT从可靠运维到卓越运营的演进过程。

在这一轮ITOM(IT运维管理)领域的大升级过程中,企业该如何有效整合新老工具,建设IT管理的工具平台成为需要重新审视和思考的课题。上海天旦网络科技发展有限公司(以下称“天旦”)是ITOM联盟的发起者之一,公司联合创始人兼CEO杨光辉将在大会现场发表主题为《建设IT运营战略导航》的演讲。IT处于改革变化的重要阶段,正在成为科技引领业务创新的战略力量。对从IT运维到IT运营的转变,杨光辉认为,过去IT更多的是起到运营保障的作用,让业务正常运行;现在IT正不断引领创新,推动业务的发展。IT运维仅仅是让IT系统运行顺利,安全稳定;IT运营则是让IT成为业务的动力,不仅推动企业健康成长,还能够不断开拓新边界。



天旦CEO杨光辉先生接受IT运营新世界大会专访

也正是出于这样的考量,天旦把运用实时数据,构建敏捷运营方法看作建立IT管理的导航系统的必要环节,天旦的业务性能管理(BPC)产品,就是将精确实时的业务、通讯数据呈现出来,为不同的业务领域输出价值。

在IT运营中,客观实时的数据至关重要。全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner在2016年的一份研究报告中指出,相对于未经处理的系统原始数据,Wire Data将在未来的数据分析环节扮演越来越重要的角色。在未来几年内,Wire Data将被证明是监测系统性可用性和性能管理最重要的数据来源。

2016年9月,天旦凭借着过硬的技术能力,被Gartner在其最新的IT Infrastructure Availability and Performance Management、Hype Cycle for Networking and Communications和IT Market Clock三份研究报告中列为“入选供应商”(selected vendor)和“样品供应商”(sample vendor)。入围厂商中只有天旦、华为和中兴来自中国,另外还有美国厂商思科、Arista、Riverbed等。

Wire Data不同于网络大数据,它更为实时、全面、准确、客观,可以展现完整的业务运行状况,并且不需要安装任何代理便可获得,对系统不会造成任何额外的负担和影响。Wire Data是被处理过的高价值的业务可用数据源。天旦是能够对Wire Data在“业务层”进行准确解读的少数公司之一,解析数据的准确率可以达到99.9995%。在天旦的业务性能管理和网络性能管理产品,以及针对不同行业的解决方案中,都深度运用了Wire Data。

值得关注的是,在与中国人民银行、中国银联、农业银行、招商银行、民生银行、广发银行、恒丰银行等诸多机构合作的过程中,不仅天旦抱有“IT不是运维,而应该走向运营”的理念,这些企业客户也在部署天旦产品和方案时进行创造,让IT更深入地促进业务推进。

展望2016年“中国IT运营新世界”大会,杨光辉表示,天旦和客户以及合作伙伴希望看到更多专业人员在会上分享观点,共同倡导推进IT运营理念,一起创建IT运营的未来。