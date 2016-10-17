2016年IT运营新世界大会见证“从IT运维到IT运营”的全面升级

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 为了应对互联网和云计算带来的挑战和机遇，越来越多企业的IT组织正在从以“稳定、可靠、安全”为主题的IT运维转向以“体验、效率、效益”为主题的IT运营。10月28日，由ITOM联盟主办的“IT运营新世界大会”将在北京召开，理清企业IT从可靠运维到卓越运营的演进过程。

在这一轮ITOM（IT运维管理）领域的大升级过程中，企业该如何有效整合新老工具，建设IT管理的工具平台成为需要重新审视和思考的课题。上海天旦网络科技发展有限公司（以下称“天旦”）是ITOM联盟的发起者之一，公司联合创始人兼CEO杨光辉将在大会现场发表主题为《建设IT运营战略导航》的演讲。IT处于改革变化的重要阶段，正在成为科技引领业务创新的战略力量。对从IT运维到IT运营的转变，杨光辉认为，过去IT更多的是起到运营保障的作用，让业务正常运行；现在IT正不断引领创新，推动业务的发展。IT运维仅仅是让IT系统运行顺利，安全稳定；IT运营则是让IT成为业务的动力，不仅推动企业健康成长，还能够不断开拓新边界。



天旦CEO杨光辉先生接受IT运营新世界大会专访

也正是出于这样的考量，天旦把运用实时数据，构建敏捷运营方法看作建立IT管理的导航系统的必要环节，天旦的业务性能管理（BPC）产品，就是将精确实时的业务、通讯数据呈现出来，为不同的业务领域输出价值。

在IT运营中，客观实时的数据至关重要。全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner在2016年的一份研究报告中指出，相对于未经处理的系统原始数据，Wire Data将在未来的数据分析环节扮演越来越重要的角色。在未来几年内，Wire Data将被证明是监测系统性可用性和性能管理最重要的数据来源。

2016年9月，天旦凭借着过硬的技术能力，被Gartner在其最新的IT Infrastructure Availability and Performance Management、Hype Cycle for Networking and Communications和IT Market Clock三份研究报告中列为“入选供应商”（selected vendor）和“样品供应商”（sample vendor）。入围厂商中只有天旦、华为和中兴来自中国，另外还有美国厂商思科、Arista、Riverbed等。

Wire Data不同于网络大数据，它更为实时、全面、准确、客观，可以展现完整的业务运行状况，并且不需要安装任何代理便可获得，对系统不会造成任何额外的负担和影响。Wire Data是被处理过的高价值的业务可用数据源。天旦是能够对Wire Data在“业务层”进行准确解读的少数公司之一，解析数据的准确率可以达到99.9995%。在天旦的业务性能管理和网络性能管理产品，以及针对不同行业的解决方案中，都深度运用了Wire Data。

值得关注的是，在与中国人民银行、中国银联、农业银行、招商银行、民生银行、广发银行、恒丰银行等诸多机构合作的过程中，不仅天旦抱有“IT不是运维，而应该走向运营”的理念，这些企业客户也在部署天旦产品和方案时进行创造，让IT更深入地促进业务推进。

展望2016年“中国IT运营新世界”大会，杨光辉表示，天旦和客户以及合作伙伴希望看到更多专业人员在会上分享观点，共同倡导推进IT运营理念，一起创建IT运营的未来。