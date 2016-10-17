股市走势低迷 “腾讯牛人汇”避险招数揭秘

深圳2016年10月17日电 /美通社/ -- 近日沪深两市大盘高开震荡收低，成交量明显萎缩的，投资者谨慎观望情绪有增无减，股市走势持续低迷。其中与一则突发性利空有着千丝万缕的关系：国务院多部委联合开展史上最严的金融互联网整治行动，回顾农历年过后的几次急跌，基本都是游资忌惮监管重拳出逃所导致A股市场一片惨淡。现投资者谨慎观望情绪占主导,也使得市场暂时失去方向。

在当前股市震荡上行的关键节点，由腾讯财经主办，中国中投证券担任独家合作券商的“天下牛人汇”投资大赛-腾讯赛区暨“腾讯牛人汇”于10月17日正式鸣锣开赛。本次大赛面向广大个人投资者，以模拟盘进行交易买卖，分为初赛和“天下牛人汇”总决赛2个阶段，初赛时间为2016年10月17日至2017年3月3日，共计比赛17个交易周。为广大网友提供了交流竞技的平台,同时传播价值投资的先进理念，及规避风险的投资技巧，让广大投资者更加客观全面地认识投资规则、机会和风险，历练出最扎实的实战投资技巧。

为了让更多普通投资者参与进来，主办方特设置Q群争霸赛活动，所有参赛选手均可加入大赛QQ群，参与Q群争霸赛。Q群争霸赛设置QQ群内周比赛奖励、QQ群之间月比赛奖励，参赛选手在Q群争霸赛中不但可以获得丰富奖励，还可以通过QQ群与队友交流经验、分享心得，与其他QQ群对手切磋模拟盘投资技术。

“腾讯牛人汇”赛区设置了丰厚奖金：初赛阶段的三强选手将分别收获高达10万、5万、3万元的现金奖励。而“天下牛人汇”总决赛的的奖励更是史无前例，按照“固定现金奖励+100万模拟盘资金收益权”方式，即冠军将获得20万元现金奖励+百万模拟盘资金的收益权（最高奖励100万）。此外，自10月17日起，可通过报名参赛、开户、参加大赛活动等方式获取相应积分。而自10月23日起，则可使用积分押注高手，如成功押中次日收益率第一名，则可获得多倍积分奖励。用户获得的积分可在大赛官网内的积分商城兑换iPhone7、大疆无人机、苹果笔记本电脑等超值大礼。

实战铸资本，专业见真金。腾讯财经与中国中投证券两大权威机构携手推出的“天下牛人汇”投资大赛-腾讯赛区暨“腾讯牛人汇”，实属证券行业的一大盛事，对于活跃市场氛围、提高投资者交易水平有着直接的推动作用，让广大投资者从中受益，在瞬息万变的资本市场叱咤风云、走上巅峰。