南瑞集团18项科技成果通过中国电机工程学会鉴定

南京2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月15日，中国电机工程学会在南京对南瑞集团18项科技成果组织开展鉴定。成果涵盖电网安全调度、智能输电、智能配用电、清洁能源等技术领域，为历年最多，其中11项成果整体达到国际领先水平。



科技鉴定会现场展示



南瑞集团2016年度科技成果鉴定会大会现场



鉴定会参观现场

鉴定委员会汇集了中国工程院院士陈清泉、张勇传，全球能源互联网发展合作组织秘书长、国家电网公司总经理助理王益民在内的百余位来自高校、科研单位、设计院及国家电网和南方电网公司的权威专家。鉴定委员会对南瑞科技创新成果给予高度评价，认为南瑞在大电网安全稳定、智能电网、清洁能源等多个领域持续走在世界前列，希望并支持南瑞加快先进适用新产品的推广应用。

此次通过鉴定的18个项目中，“电网智能充裕度分析、优化技术与应用”、“基于通信信息技术的电网测控统一平台”、“应对特高压直流故障的交直流、多直流协调控制技术及应用”、“国分一体化调控全业务双活互备技术研究与应用”、“新型环保热塑性复合绝缘材料及其在开关设备中的应用”、“油浸式变压器内置式多参量光纤传感器技术与应用”、“电力计量检定生产调度与资产全寿命周期管理系统”、“电动汽车与电网互动技术与应用”、“特大型水轮机调速系统主配压阀”、“基于虚拟设计的热管自冷散热功率柜关键技术研究及应用”、“典型用能系统能耗仿真、诊断与验证图模一体化平台”等11项成果整体达到国际领先水平。“基于云技术的省地一体化智能电网调度控制系统”、“大规模风电与大容量抽水储能在电网中的联合优化运行技术及其应用”、“配电网全过程综合分析与管控系统”、“10kV一体化柱上变压器台成套装置”、“灵活交流输电（FACTS）技术智能化控制保护共性平台”、“高压大容量紧凑型静止无功补偿设备SVC及工程应用”、“风光一体新能源电站远程监控系统”等7项成果整体达到国际先进水平，部分技术达到国际领先水平。

南瑞集团高度重视科技创新工作，特别是去年以来，组织跨专业研发团队开展重大专项研究，实行项目经理负责制和产品利润分成，设立全员创新基金，多支创意团队进入产品孵化阶段。与此同时，成立了由20余名行业专家组成的南瑞集团技术发展专家咨询委员会，依托“智能电网保护与运行控制”国家重点实验室，召开“紫金论电”专家论坛，通过联合开发、技术转让等方式，加快产学研对接和成果转化，在智能调度、电网稳定控制、电动汽车充换电设施等领域主导制定了8项国际标准，提升国际话语权。今年以来，南瑞集团获各级各类科技奖励85项，其中省部级以上奖励45项，获专利授权303项。

南瑞集团总经理奚国富表示，南瑞集团已连续两年开展科技成果鉴定，将适应全球能源互联网、特高压和清洁能源发展新要求，加大科技创新力度，加快关键技术和新产品开发，更好地为客户提供技术支撑和装备保障，为推动我国电力科技进步、支撑服务我国电力和能源建设作出新的更大的贡献。