天合光能董事长高纪凡出席“2016中国扶贫日”论坛并发言

光伏+产业组团包县扶贫 共同打响脱贫攻坚歼灭战

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 2016年10月16日，“2016中国扶贫日县域发展与脱贫攻坚论坛”在北京会议中心举行，中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀出席，并做了题为《光伏产业助力精准扶贫 -- 天合光能与扶贫的不解之缘》的主题发言。

高纪凡表示，天合光能是光伏扶贫工作的先行者之一，光伏扶贫是一种全新扶贫模式，可实现由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫的重大转变。需要进一步加强政策的落实与资金补贴力度，以光伏+产业组团包县扶贫，完成扶贫攻坚战。

“扶贫日减贫与发展论坛”经国务院扶贫办研究并报国务院扶贫开发领导小组批准，由中国扶贫志愿服务促进会承办。此项活动为今年扶贫日的重要活动之一，论坛主题为“精准扶贫精准脱贫”。

天合光能是全球光伏行业的领军企业，高度关注企业发展与社会责任的结合，一直以“用太阳能造福全人类”为使命，也是光伏扶贫工作的先行者之一，并开展了一系列光伏产业与扶贫结合的典型项目。

早在2000年，天合光能就给西藏和内蒙的农牧民赠送光伏家用电源解决照明问题；2014年，天合建设的江苏省重点片区扶贫示范项目 -- 连云港东海县青湖镇青南小区分布式光伏发电项目正式并网。此外，天合光能还捐资1000万设立了阳光创业基金，旨在以公益培训和创业帮扶，以“造血式”的扶贫模式，为贫困大学生“就业和创业”创造条件。

高纪凡认为，光伏扶贫工程是一种全新扶贫模式，利用光伏发电的绿色环保、收益稳定、运营维护简单等特点，贫困户通过上网售电，直接增加收入，实现了扶贫开发由“输血式”扶贫走向“造血式”扶贫的重大转变。

但同时，光伏扶贫也面临很多挑战，比如：政策落地还存在着执行难的问题，部分地区扶贫项目资金还不足，光伏扶贫电站未明确相关标准、缺乏有效监管等。按照能源局关于实施光伏发电扶贫工作的意见，2020年前将在16个省的471个县的约3.5万个建档立卡贫困村推进光伏扶贫，保障200万建档立卡无劳动能力贫困户（包括残疾人）每年每户增加收入3000元以上。

高纪凡表示，当前已进入脱贫攻坚的决胜期。脱贫攻坚的核心是发展产业，只有让企业的产业发展与贫困地区的优势资源有效对接，才能从根上解决贫困人口的脱贫问题。脱贫攻坚的关键是打“组合拳”，通过农业+光伏+旅游+电子商务+农副产品加工进行产业组团，在贫困县形成扶贫联合体，共同打响脱贫攻坚的歼灭战。

高纪凡最后建议，在国务院扶贫办和光伏扶贫自愿者促进会的领导和指导之下，以“产业组团、包县扶贫”的形式，以光伏扶贫产业联盟为依托，尽快推进实施光伏扶贫事业，与“联盟”其他发起单位共同推进光伏扶贫大业，为我国2020年全面实现小康做出应有的贡献。