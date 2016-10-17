迎接双十一 微梦旗下领库为电商微商筹备自媒体推广资源

提出“双十一”电商微商推广的三个关键

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 中国电商自创的购物节“双十一”今年迎来第七个年头。这是电商微商销量剧增的时机，各商家纷纷摩拳擦掌，在营销上做足功夫。为了帮助商家提前准备好推广资源，吸引社交媒体流量，提升线上曝光，微梦旗下自媒体广告投放平台“领库”（www.kolstore.com）联合20多万自媒体资源，推出“双十一自媒体投放优惠”。凡在2016年11月7-13日期间，于领库平台下单的广告投放活动均享受8.8折优惠。

历史数据显示，历年双十一期间的销售额占全年的80%甚至更多，很多电商微商都会选择在这一时期大幅提升广告投放预算，加大产品曝光，吸引眼球和流量，从而提升销量。



迎接双十一 微梦旗下领库为电商微商筹备自媒体推广资源

电商微商筹备双十一营销的三个关键点

把握推广节奏：早投放，早行动

早在今年9月初，天猫国际就召开了双十一启动大会，说明双十一电商之间竞争已越来越激烈，营销战线竟长达一个多月。双十一的营销节奏一般分为造势期、预热期、爆发期三个阶段。每个阶段的营销策略都很重要，到了爆发期的双十一当天，广告投放量更是增至平时的4倍左右。

灵活运用新玩法：准备好营销的“内容点”

社会化媒体营销玩法日新月异，离不开好的“内容点”去引爆，在消费者喜爱的内容中渗透进商品信息，以舒服的形式将内容呈现在消费者面前，并引导下单。而好的内容如果能结合时下流行的传播形式，如视频直播、利用网红的粉丝效应、聚拢粉丝社群等等，将获得更好的推广效果和更多的流量转化。

选择合适的传播或投放渠道：

为内容找到合适的传播渠道也至关重要。一般来说，电商微商等品牌在选择社交自媒体进行广告投放时，需根据产品特点、所属行业、受众人群，以及自媒体账号的调性、粉丝量、读者定位等进行综合考虑，比如消费品类适合选择娱乐、时尚、电商、快消等账号。领库平台里的资源覆盖二十多个行业的微博微信等自媒体。在如何选择精准匹配、质量度高的自媒体上，领库通过社交影响力及自媒体广告交易数据分析，建立的自媒体价值指数（KOLRANK），可以为广告主提供有力的帮助。

领库准备多种资源和方案，为商家提升线上曝光和引流

此次双十一优惠，领库为电商微商们在自媒体上投放广告提供了多种选择。

网红视频直播

优势：互动体验更直接，直接刺激粉丝购买商品。领库碧生源直播案例曾创造60秒秒杀100盒减肥产品的记录，直播形式对于销售转化的促进正被越来越多的品牌认可。

推荐资源：徐苗Xm、王李丹妮、陈潇睡不醒。

微博广告投放

优势：粉丝转发评论等互动交流形式多样，且更具话题性。去年双十一营销战中，京东、美团、匡威等广告主均选择了微博平台自媒体资源进行投放，赢得了大量微博读者的眼球。

推荐资源：回忆专用小马甲、关爱八卦成长协会、微博搞笑排行榜、互联网的那点事

微信投放

优势：营销信息到达率高，信息交流的互动性突出。

推荐资源：衣锦夜行的燕公子、深夜发媸、假装在纽约

朋友圈投放

优势：粉丝粘性高、对于发布的商品信息认可度较高。

推荐资源：国哥、圈少爷、八卦_我实在是太CJ了、所长别开枪是我

社交自媒体组合传播

以上的这些资源，可以根据品牌的受众特点，灵活组合使用。用更短的时间覆盖更多受众，让商品推广信息触达更多潜在消费者。



领库为电商微商提供了多种选择的自媒体广告投放形式

微梦传媒CEO赵充表示，双十一营销的热点早已集中在社会化营销层面，电商微商充分利用微博、微信、朋友圈、直播、网红等资源或渠道，进行整合营销，已被广告主证实为有效的引流和曝光策略。领库此次帮助商家备战双十一，将为大家带来优质资源和高效服务，让电商微商们的推广内容获得更有效的投放和回报。

关于微梦传媒

微梦传媒（www.microdreams.com，股票代码：836868，前身为北京微梦广告有限公司）是一家专业的移动社交媒体营销公司，成立于2011年，总部位于北京，在上海、深圳、大连等地设有办公室。

领库（www.kolstore.com）是微梦传媒旗下自主研发的社交自媒体广告平台（前身为微易互通）。目前领库平台聚合了20万+的微博、微信、朋友圈、直播、短视频等社交媒体资源，资源覆盖娱乐、影视、时尚、音乐、游戏、科技、互联网、金融、体育、O2O、电商、快消等二十多个行业。领库通过社交影响力及自媒体广告交易数据分析，建立自媒体价值指数（KOLRANK），帮助广告主和公关广告公司选择精准、优质、可靠的自媒体渠道。领库已累计为超过两万家企业提供服务。