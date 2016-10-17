同盾科技：走进新华社 畅谈新金融风控

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月15日，在北京新华社总社大礼堂，“2016中国新金融高峰论坛”隆重举行。新华社副社长张宿堂、中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣先后为大会发表致辞。

这是近期国内新金融领域最高规格的一次论坛活动。这也是近期国务院办公厅“关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知”背景之下举行的一次高规格会议，因此特别引人注目。此次会议是在国务院参事室等单位和领导的指导下，由新华社瞭望智库携手中国互联网金融协会共同举办。

国务院参事室副主任、北京市金融局原局长王红、全国政协委员、中国银监会原副主席蔡锷生、中国邮政集团公司总经理、中国邮政储蓄银行董事长李国华、中国民生银行董事长洪崎等就《新金融的监管与自律》一题发表了主题演讲。

与会专家纷纷指出，借助互联网和移动技术的升级和普及，传统金融业务通过与互联网技术的融合创新，产生出了新的金融生态、金融服务模式与金融产品。



同盾科技董事长兼CEO蒋韬

同盾科技董事长兼CEO蒋韬作为中国金融技术安全及大数据风控行业的代表，在“风控与监管”环节中，以“关于新金融行业风险管控”为题，为在座的近千位领导与行业人士发表了主题演讲。



同盾科技CEO蒋韬在论坛进行主题发言

蒋韬表示，风控是金融平台的核心竞争力，同时也是新金融企业的立身之本。监管、自律与风控三位一体，缺一不可。当前伴随着新金融行业的快速成长，欺诈和失信违约频发，产生的损失数额巨大，成为制约行业快速发展的一个问题。因此，同盾科技采用的大数据技术，可能会成为解决这个问题的一个捷径。较传统风控而言，大数据风控的优势有三：第一，提升自动审批率，比如某汽车金融引入大数据分析后，自动审批率从30%提升到50%。第二、可以明显降低因欺诈和信用违约导致的坏账。第三、通过协防联防提升整个社会的信用透明度，同时大幅提高欺诈人员的作案成本。

目前，同盾科技已经为近5000家国内外各类新金融、互联网和银行保险等传统金融机构提供服务，服务涉及信贷风控、反欺诈、信息核验、核心风控工具及核心风控技术支持等各个方面，形成了对于用户的全流程风险控制服务。



同盾科技CEO蒋韬向与会者介绍同盾科技

此外，同盾科技CEO蒋韬还与浙江省金融办副主任包纯田、中国人民银行金融研究所互联网金融研究中心副主任兼秘书长伍旭川、中诚信征信有限公司杜志超等专家，在恒丰银行研究院执行院长董希淼主持的“风控与监管”环节进行了专题讨论。

与会人士纷纷表示，这样的分享，有助于行业共同进步和掌握最新的行业技术动态，对于新金融相关行业有着十分积极的促进作用。