高能环境承办2016年学术年会危废处置技术国际研讨会

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月13-14日，高能环境（股票代码：603588）受邀参加了在海口举行的中国环境科学学会2016年学术年会。作为我国环保科技界最具影响力的综合性、高水平的学术交流平台，年会在加强科技创新、推动环保事业发展方面起着重要作用。海南省委常委、常务副省长毛超峰，环保部副部长黄润秋，中国环境科学学会理事长王玉庆等领导和嘉宾出席并致辞。来自全国各地的专家学者和企业家、环保人士等近2000人共襄盛会。



中国环境科学学会2016年学术年会主会场

高能环境作为中国城市环境卫生协会副理事长单位和中国环保产业协会副会长单位亦受邀出席，副董事长刘泽军在开幕式上作了特邀主旨报告。刘泽军指出，生态环境保护关乎当代人的福祉，泽被子孙后代。如何更好地实现科技创新以改善生态环境质量是我们着力解决的议题之一。高能环境将科技创新作为核心竞争力和市场驱动力，建立了六大技术中心和十大核心技术体系，引领产业升级。未来将更加注重科技成果的转化应用，着力改善生态环境质量。



高能环境副董事长刘泽军向环保部副部长黄润秋汇报工作

此次年会包括22个分会场、1个专题论坛和1个优秀环保技术推介展示活动。开幕式结束后，环保部副部长黄润秋、海南省生态环保厅厅长邓小刚一行参观了环保技术成果展。在高能环境展区，副董事长刘泽军就公司的发展历程、科技研发、未来布局等情况进行了汇报。黄润秋指出，高能环境要继续加大科技研发投入，尤其要更加注重培养一支国际领先的人才队伍，在环境污染治理尤其是在环境修复以及危废处理处置方面赶超国际领先企业。



固体废物污染控制技术与创新研讨会现场

会议期间，高能环境承办了“固体废物污染控制技术与创新研讨会”。同时，还主办了该分会场的“危险废物处置技术国际研讨会”，会议由中国环科院固体废物污染控制技术研究所所长王琪主持，来自日本等国家以及环保部、中国环科院、清华大学等科研院所的中外专家以及高能环境副总工程师张绍坤等分别就危废处理处置相关议题做了主旨报告并进行了深入探讨。高能环境擅长危废项目运营的全过程管理，近年来加大资源整合力度，投资并购、参股多家危废处置公司，已经成长为一家危废处置的平台型企业，年核准危废处置量高达30万吨。

作为我国环境治理的先行者，高能环境经过20余年的发展，已经成长为集设计、建设、投资和运营为一体的环境服务高科技企业，在行业论坛、学术会议等方面也是持续发力，推动科技创新和行业发展。

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