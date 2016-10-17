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唯一保险赞助商 中国平安全力助阵南京马拉松

2016年10月17日 12:04 编辑： 经理人网编辑
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西安2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月16日，2016年南京马拉松正式拉开帷幕。作为“南马”的唯一保险赞助商，中国平安为本次赛事提供了全面的一揽子风险解决方案，包括为逾23000名参赛选手及赛事工作人员提供全方位的保险保障、快速便捷的理赔服务和贴心的赛事服务。

作为2016年南京马拉松的唯一保险赞助商，中国平安不仅为赛事选手提供包括参赛猝死赔付在内的保险保障，还为赛事提供了更便捷、更高效的理赔服务。平安产险的理赔业务员在赛事当天驻守在赛道附近的十家大型医院中，为可能出现的紧急情况做好应急准备。同时，平安江苏分公司也派出逾200人的拉拉队，在沿途为参赛选手加油助威。另外在全马终点处，平安还设置了赛后恢复区，为选手提供饮水、补给及简单的医疗恢复服务。

据2015年中国马拉松年会公布数据显示，去年全国马拉松赛事数量和参赛人数实现了爆炸式增长。在中国田径协会注册备案的马拉松及相关运动赛事达到了134场，较上一年增长了83场，增幅超过160%。2016年马拉松赛事逾200场。随着马拉松赛事的蓬勃发展，跑友人数的不断增长，跑马的风险也随之增高。对此，中国平安专门推出了最高保额为50万元的“马拉松旅游保险”，为参与马拉松而可能出现的意外伤害医疗、意外身故、残疾或猝死提供保险保障。

近年来，中国平安在非核心金融业务上进一步加速，将金融服务融入客户“医、食、住、行、玩”的生活场景和需求，通过核心金融与互联网+金融与非金融齐头并进，从“管理财富、管理健康、管理生活”三个维度切入，给予客户全方位的关怀，而体育正是中国平安对于客户健康关注的体现。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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