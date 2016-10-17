中集车辆集团出席汉诺威车展 稳居半挂车行业世界第一

德国汉诺威2016年10月17日电 /美通社/ -- 第66届德国汉诺威国际商用车展 (2016 IAA) 于9月22日- 29日举行。为数不多的中国专用车企业散落在车展上的各个角落，而中集车辆集团董事总经理李贵平先生则获邀出席中国贸促会在汉诺威国际商用车展上主办的“中国日”论坛并发表主题演讲。这背后，是中集车辆集团三年来超常规的国际业务增长，以及2015年度再次以10%的全球市场占有率，稳居半挂车行业世界第一。

在世界经济复苏缓慢、中国经济“新常态”的时代背景下，经济低迷导致国际贸易保护主义抬头，英国脱欧也为全球经济一体化带来不祥预感，波及包括半挂车、特种车企业在内的制造业发展，尤其是许多本土企业国内业务举步维艰。

值此时局，作为拥有34年发展历史的中集集团旗下第二大业务，启动于2002年，更是在近三年业务超常规增长的中集车辆集团，如何一步步成长为“世界最大半挂车制造商”？如何通过对经济大势的研判，在国内专用车行业大幅下滑的背景下，取得海内外市场各占约50%的均衡发展？如何提升净资产收益率，企业负债率由70%的高位回落到50%，并获得外部战略投资者的青睐？

汉诺威：SDC&LAG 联合参展 中集车辆欧洲战略新格局

两年一届的汉诺威国际商用车展，被认为是欧洲商用车行业的大 party，更是主流车企、供应商一展实力的最佳舞台。作为新并购的企业，英国 SDC 公司首次以中集车辆集团成员企业的身份，与比利时 LAG 公司同台亮相汉诺威国际商用车展会。

李贵平表示，这次 SDC 和 LAG 在世界一流的商用车展上同场展出，是给欧洲市场传递了中集车辆新战略的明确信息 -- 欧洲业务本土化。

来自2016年6月的最新并购，英国 SDC 的加盟，令中集车辆集团在欧洲的产销量一举超过1.1万台，同比大增633%。全欧专用车企销量排名，从十名开外一跃上升为欧洲市场第三。

在中集车辆看来，虽然 SDC 旗下的半挂车业务已占据英国市场的80%份额，但是其业务影响范围局限于环绕英国北海的大不列颠以及斯坎德纳威亚半岛区域，这些并不能满足中国新股东的胃口。英国 SDC 并购项目组组长、中集车辆集团总经理助理杨光辉所率领的团队，用历时超过一年的艰苦谈判，最终锁定这一交易。在他看来，这家古老而家底殷实的英国企业，未来将为中集车辆集团布局北欧市场提供强力支点。

英国 SDC 将与比利时 LAG、波兰中集工厂形成三足鼎立。至此，中集车辆集团旨在重返欧洲市场的计划浮出水面，并落地生根。

相关可行性报告显示，中集车辆集团新的并购、设点布局并非盲目，“全球供应链、跨界设计和跨洋制造”被称为中集车辆在国际市场攻城略地的三大法宝，它们背后分别对应着企业营运的基本要素 -- 营运能力、成本控制和产品技术的集成。“这是我们辨识战略落地可行性的三个重要维度。”杨光辉表示。

通过中集车辆的跨洋制造能力，以及成本领先的 CKD 网点布局，对欧洲确定的目标市场形成销售渗透。2015年5月，中集车辆波兰工厂建成 -- CIMC TRAILER POLAND。

2014、2015连续两个年度，比利时LAG公司通过企业转型，实现扭亏为盈。LAG 总经理张灵表示， LAG 正在从区域型半挂车生产企业，转型为跨区域或可覆盖全欧洲乃至中东市场的罐式半挂车领先企业。

历时一年多艰苦谈判，2016年6月中集车辆完成了对英国 SDC100%的股权收购，使中集车辆全球营运布局中的欧洲市场短板得到了有效提升，也使中集车辆在欧洲区域的年销量，从2015年的1800台 (LAG) 迅速扩展至11000台的规模。同时，中集车辆拥有了英国半挂车产品的领导品牌，也拥有了 SDC -- 英国最大的半挂车生产商。

在李贵平看来，随着全球经济一体化蜜月期的结束，不断趋于碎片化的专用车市场，唯有更贴近客户、贴近市场。“而这两家欧洲企业在一起的联袂展示，才能给欧洲市场传递我们要立足于欧洲、服务于欧洲的基本姿态。”

新兴市场：水管理论与十大据点建设

年报显示，中集车辆集团在全球拥有25家工厂，13000名员工。其中，海外员工3000人。2015年，中集车辆业务的总收入为21.3亿美元。其中，北美销售额7.36亿美元。

从营销数据上看，美国目前是中集车辆最大的海外市场。从2003年开始，中集先后收购并组建了 CIMC Vanguard、CIMC Reefer Trailer、CIMC Intermodal Equipment 等美国公司。李贵平透露，2016年中集车辆在美国将会迎来一个历史性的突破，预计在美全年营销收入约8亿美金，将继续延续中集车辆在美国专用车行业的领先地位。

而在中集车辆集团的市场布局中，中国、北美、西欧三大主流单一市场，将与包括澳洲、非洲、拉美、亚洲其它地区等在内的新兴市场分列。中集车辆集团总经理助理叶剑峰所分管的“全球新业务拓展”团队广泛游走在被认为“边缘、动荡、相对落后”的新兴市场国家，用俄语、葡语、西班牙语、阿拉伯语等语言，开辟着中集车辆从无到有的新市场和新业务。

一份未经过公开的报告显示，中集车辆集团有一项称为 GOBD 的业务，即在全球范围内，通过新产品、新市场及新的业务模式等发掘对车辆集团有持续业绩贡献的增量和创新业务。集团认为英文对市场的表述 "Gross Market"（市场总值），就包含 "Vast, infinite, developing"（广阔的、无限的、发展的），集团称之为 Gross 市场。

回顾过去三年 GOBD 业务，2013 - 2015年，中集车辆集团以“捕捉热点为主，渠道建设为辅”，在上述国家和地区实现了持续的高速增长，年营业收入和净利润的增长率超过20%。

来自新兴市场的订单，2013、2014、2015年度分别实现年营业收入2.15亿、2.56亿、3.12亿美元。在地域分布上，东南亚市场以约45%的占比是坚实基础；中东占比因沙特铝罐订单而异军突起；非洲、南美以大订单为主。在产品构成上，集平车作为基础产品历史上销售额保持领先；高附加值的罐车后来居上，2015年占比超过集平车（主要来自铝合金油罐）；搅拌车业务量得益于东南亚基建项目有所提升。

叶剑峰表示，过去三年的成功，得益于精准的市场营销策略 -- “水管理论”。即在 Gross Market 建立可支撑持续发展的营运平台，通过整合中集车辆全球资源，运用不同的业务模式，以中国为中心向目标市场源源不断地输送优质的产品和服务。

基于上述理论，2005 - 2016的十余年间，中集车辆集团已经完成了新兴市场国家和地区10大业务基地的建设，包括香港、澳洲、泰国、沙特、马来西亚、南非、俄罗斯、越南等国均有中集车辆的营运平台存在。

叶剑峰表示，新兴市场基本处于经济增长的工业化时期，城市化加快、消费需求增长等带动物流行业的发展，即使短期受到“增长危机”的影响，长期来看对车辆的需求将不断扩大，且趋于稳定。此外，中国政府推出的“一带一路”政策及配套基金，为中国企业走向主要沿线国家提供顶层设计，巴基斯坦瓜达尔港口、吉布提码头等建设都会给中集车辆带来新的市场机遇。

技术：灯塔项目

一边是主流和新兴市场的高歌猛进，一边是国内后台的支撑与完善。2015年初，中集车辆集团首个“灯塔项目”在东莞落地。

专用车领域欧洲标准高于北美，北美高于其它地区。中集车辆集团看齐工业4.0，适时启动了“灯塔项目”-- 先进零部件制造中心，便是为了满足包括德国标准在内的全球先进零部件制造。未来通过更多数字化工厂的落地，实现先进零部件“中国制造、全球供应”的局面，支撑北美、欧洲、新兴市场营运平台的市场需求，这将是中集车辆集团“跨洋制造”的重要一环。

资料显示，当前中集车辆人均效率仍与欧美企业存在一定差距，不论是人均产车数量，还是人均产值，皆有较大的提升空间。“中集车辆未来增长必须来自有机增长，即通过产品创新，提高效率，优化结构，改进质量和提高客户满意度来扩大市场份额和提高经营利润。”中集车辆高层表示。

中集车辆集团灯塔项目筹备组组长李晓甫表示，“灯塔项目”在数字化方面探索的领先之处，简而言之，即是为了支持全球营运格局下的半挂车先进零部件生产，逐步实现从产品设计到生产过程的全面数字化，促成三维数字化设计模型和结构化的数字化工艺与 MES 管理下的先进制造硬件、流程的全方位融合，最终实现产品全生命周期的数字化管理。

李贵平透露，依托“灯塔项目”的技术研发，未来或在全球布局数个先进零部件生产中心，以支撑中集车辆集团的全球营运。

来自中集集团2016年度半年报显示，1 - 6月，中集车辆业务表现稳健，完成销量5.8万台；上半年实现营收70.1亿，同比增幅4.96%；净利润3.62亿元，同比上升13.54%。营业收入和净利润增长的主要原因，是北美和欧洲市场业务的增长带动毛利率的上升。

李贵平表示，经过十年的探索，中集车辆北美业务己趋稳定，总营业收入己超过 7亿美元；在新兴市场，因对当地的竞争对手具备产品多样性和成本的明显优势，成长迅速，盈利贡献好；欧洲业务虽然正在经受调整的阵痛，但在中集车辆全球营运体系的支持下，未来三年的持续增长是可以预期的；中国业务在经历了三年的优化，目前正处于蓄势待发的状态，随着国内工厂逐步接纳并消化第三代半挂车技术和采用先进的生产工艺，中集车辆在中国半挂车市场也将迎来再一次的增长浪潮。