西南大学新媒体研究所与网易传媒首期联合工作坊成功举行

重庆2016年10月17日电 /美通社/ -- 2016年10月14日，西南大学新媒体研究所与网易新闻共建的首期新媒体工作坊－《社交阅读时代的内容运营》在西南大学新媒体研究所举行。

西南大学新媒体研究所致力于探索新形势下新闻传媒专业人才培养的创新模式，找到学界与业界在人才需求和培养上的供需差异，并以此为突破点，打破传统意义上新闻传媒学院的高墙，打破学界与业界的隔阂，将业界一线案例引进课堂，把互联网行业专家请入校园，帮助学生完成从课堂到社会的身份转化的最后一公里。继微博大学西南分院，乐视VR生态教室等共建项目之后，研究所与网易传媒达成了深度战略合作协议，包括公开课共建，实习实践培养，创意内容生产，新媒体工作坊等。

首期新媒体联合工作坊以“社交阅读时代的内容运营 -- 以H5策划与实践为例”为主题。新闻传媒学院副院长，新媒体研究所所长涂涛教授，网易新闻沸点工作室文处萄主编，设计师张冰毅老师从理论、案例、实践三个方面与同学们进行了深度互动，并以真实的任务驱动的方式，现场指导学生学习H5工具，完成选题创意和作品设计展示。此次工作坊吸引了西南大学近三百名学生报名，前期遴选出三十名来自不同学科背景的优秀学生，通过两天的强化培训。最后来自新闻传媒学院的彭一皓，袁向玲，林亚星三名同学脱颖而出，获得网易新闻实习岗位。

在10月14日的首场讲座中，西南大学新媒体研究所涂涛教授分享了自己对新媒体的理解，强调除了技术的革新，内容的演变之外，新媒体最重要的是唤醒思维的蜕变。涂涛教授表示：新媒体技术正在改变着我们的生存方式、思维模式、审美趣味、思想观念。在这样的变革背景下，“读书破万卷”有了新的内涵和外延。通过分享“微软畅想2019阅读科技”等案例，涂涛教授引导学生思考数字阅读2.0时代的内容生产和消费机制，他指出，深入探究数字阅读的本质特征和读者需求，是优化数字内容产制的需要，也为数字阅读回归深度阅读起到了导向作用。

15日上午，网易新闻沸点工作室文处萄主编从社交阅读内容为切入点，首先介绍了社交阅读与传统阅读的不同，分析了H5策划的现状与趋势，展示了数据呈现的受众喜欢的内容特征。他告诉同学们，H5作为传播力较强的新媒体内容传播手段，找到引爆点的关键在于要有热点的敏感度，了解热点词汇的动向，能够进行趋势预判，同时文主编提到一个好的作品的产生，一定要基于作者深入受众心理的剖析，以合适形式，美的设计搭载优质的内容，让阅读别开生面，达到读者友好型的传播效果。

15日下午，网易H5设计师张冰毅老师针对“H5”的具体应用做了详细介绍。他提到：H5页面开始成为国民手机中的一支骑兵，无论是各类基于H5页面开发的小游戏，还是当前较为流行的邀请函、招聘广告，乃至网易、腾讯等网络开发的H5新闻页面，都试图通过这种触碰、滑动为第一接触方式的页面技术，向用户推荐产品、传播信息。分享结束之后，网易两位老师以“环境”为题，启发学生进行选题和创意的头脑风暴，并手把手指导学生进行了H5创作。

通过两天的学习和实训，15日晚，参加工作坊的同学们充分的展示了自己的作品和创意想法，涂涛教授，文处萄主编，张冰毅设计师分别从自己的专业角度对作品进行了点评，和作者进行了深入的交流。基于创意思维和设计能力的考核，最后来自新闻传媒学院新闻专业的彭一皓，袁向玲，广播电视编导专业的林亚星三名同学脱颖而出，获得了为期三个月的网易新闻远程实习生资格。同学们表示，这样直观互动零距离的参与业界学习的机会让自己受益匪浅，自己将珍惜在网易的实习机会，为步入职场打好基础。