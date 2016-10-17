KARL LAGERFELD 宣布开展全球酒店业务

时尚大帝Karl Lagerfeld创建的著名时装品牌与Brandmark Collective合作，推出国际酒店品牌KARL LAGERFELD HOSPITALITY

香港2016年10月17日电 /美通社/ -- KARL LAGERFELD 欣然宣布拓展其国际酒店品牌KARL LAGERFELD酒店及度假村的国际业务版图。KARL LAGERFELD集团亦已与Brandmark Collective B.V.达成长期独家业务合作协议。



Karl Lagerfeld

KARL LAGERFELD Hospitality 将通过酒店、公寓、餐厅及私人会所等定制发展项目，传递出Karl Lagerfeld的愿景和独特美学。每个物业都将反映出Karl著名的摩登感，及其超越时尚边界的前卫风格和经典设计。

“进军酒店业反映出KARL LAGERFELD将其品牌延伸到生活方式体验的伟大愿景”KARL LAGERFELD总裁及首席执行官Pier Paolo Righi表示。“将于2017年开业的澳门KARL LAGERFELD的六星酒店对我们的团队来说是非常激动人心的一个项目，我们期待着在这一领域持续发展和扩张。”

“我们对酒店业主和开发商的需求有独到的见解，并将共同成就KARL LAGERFELD的品牌愿景，让宾客体验一个蕴含设计师天才创意、时尚和生活方式交融的酒店，”Brandmark Collective首席执行官Tony Kurz说道。

“Karl Lagerfeld Hospitality” 目前正在探索世界各地有潜力的市场和度假胜地的酒店开发机会。