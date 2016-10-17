萤石再推云台摄像机新品C6T 打造“云台三剑客”

杭州2016年10月17日电 /美通社/ -- 随着家庭安防意识的觉醒，互联网摄像机已经走进千家万户。其中，自带云台的安防摄像机凭借灵活可控的视角，成为炙手可热的一类居家智能单品。“萤石”作为深耕民用安防领域并致力于安全生活业务的资深品牌，相继推出C6、C6H两款云台摄像机，满足了不同消费者的需求。近期，萤石网络将继续发力云台互联网摄像机领域，再推一款云台新品，代号：C6T。

2015年，萤石发布了旗下第一款互联网云台摄像机 -- C6，凭借出色的性能和颇具现代感的设计收获无数市场好评，一时成为行业竞相模仿的“公模”。2016年8月，萤石推出第二款云台摄像机C6H，该款产品刚一发布，便得到了广大网友的关注，天猫聚划算平台上线短短两小时，一万台机器便被“抢购一空”。时隔短短两个月，凭借深耕安防领域多年的优势资源和强大的研发能力，萤石将趁势再推一款云台摄像机新品 -- C6T，打造萤石互联网摄像机家族的“云台三剑客”。



萤石2015年发布旗下第一款互联网云台摄像机C6

即将推出的新品云台机C6T，采用颠覆性的全新ID设计，外观区别于市面上其他普通云台摄像机，酷似一只“水晶球”，机身底座与镜头浑然一体。得益于萤石产品家族的优良基因，这款新品C6T继承了它的“前辈”们诸如高清画质、全景云台、红外夜视、双向通话等诸多“衣钵”。除此之外，还将有诸多神秘“光环”加持，功能亮点与配置足够出众。



萤石“云台三剑客”之一 C6H云台摄像机

萤石新品C6T云台摄像机将于十月底开始线上预售，具体参数与配置也将随之揭晓。双十一电商狂欢节期间，该机将于萤石旗下多款新品一同正式发布。