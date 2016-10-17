艾美酒店华南全新布局，新酒店首次亮相珠三角

广东首家艾美酒店 -- 惠州艾美酒店盛大开业

带领宾客探索岭南海滨胜地

中国惠州2016年10月17日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）旗下艾美酒店及度假酒店（Le Meridien Hotels & Resorts）于近日宣布惠州艾美酒店盛大开幕。惠州位于广东省中南部东江之滨、珠江三角洲的东北端，坐拥南海碧海蓝天的惠州艾美酒店，将为宾客开启超乎想象的海滨度假之旅。惠州艾美酒店的加入使大中华区艾美酒店的目的地正式增加至12个。此后，拥有20家在建的艾美酒店将在2020年前陆续登陆中国的门户城市，包括上海、广州、杭州、沈阳、乐山、厦门等等。



惠州艾美酒店外观效果图

万豪国际集团南中国区副总裁南基德表示，“过去几年里，艾美在中国的快速发展令人印象深刻。同时我们也发现，无论是开发商还是业主，都在市场中寻求多元化的酒店产品。而艾美酒店在为宾客提供从现代艺术设计到舒适入住体验的同时，也让宾客们沉浸于目的地探索的别样体验之中。正符合了当今国内旅游市场快速发展的需求。”

“我们非常欣喜地宣布，倾力打造的广东首家艾美酒店在此开门纳客。”惠州艾美酒店总经理荣柯林表示，“惠州艾美酒店融合目的地文化及当地自然风貌，将为充满好奇心的商务与休闲旅行者开启独特的发现之旅，期待为宾客带来超乎想象的探索体验。”

作为广东首家艾美酒店，惠州艾美酒店选址于小径湾铂金沙滩上。亚热带海洋气候令小径湾拥有迷人的自然风光，海洋物产丰富，蜿蜒2公里的铂金沙滩揭开南中国海的壮丽景致。惠州艾美酒店拥有297间设施齐全的客房与套房，每一间均配有可欣赏壮阔海景的私人阳台、艾美品牌睡床、热带雨林花洒，以及以宁静海湾为背景的全尺寸浴缸。此外，房内还配有高速无线网络和55英寸的网络电视，并且提供运动感应游戏和3D电影。

惠州艾美酒店还拥有品牌标志性艾美创驿大堂（Le Meridien Hub™），将传统的酒店大堂全新诠释为社交聚会场所，供宾客畅谈交流、激发创意火花，进一步打造艾美品牌的抵达体验和咖啡文化。艾美的巴黎之源让宾客在抵达艾美创驿大堂的那一刻起，便沉浸在独特的感官环境之中；由巴黎巴萨诺瓦风格乐队 -- 新浪潮乐队为艾美品牌倾情打造24小时情境音乐，为宾客奉上愉悦雅致的听觉享受；在此轻啜艾美咖啡大师亲手奉上的意利咖啡，品尝融合法式经典风情与当地特色口味的手指泡芙；夜晚还可畅饮不同配方及心情调制的艾美气泡酒，感受艾美的惠州发现之旅。

酒店设有三间各具特色的餐厅及酒廊，精心打造的用餐环境以及特色美食吸引食客的味蕾。拥有经典法式风情的“新食谱”全日餐厅，用一系列国际风味的早餐以及特色零点服务，满足您度假期间全日侯的餐饮需求；“北纬22”大堂酒廊是充满活力的创意之所，日间为宾客提供独特的艾美咖啡文化体验，夜间则为宾客带来创意鸡尾酒和气泡饮品，尽享社交聚会的乐趣；“乐美”中餐厅提供创意中式佳肴，精妙结合惠州本地口味和粤菜精华，带来别致的现代中式用餐体验。同时，惠州艾美酒店还拥有2,268平方米的灵活多功能会议场地，以及多个户外场地和沙滩，是举办会议及婚礼的绝佳之所。

拥有铂金沙滩的惠州艾美酒店，可带领宾客畅享各类运动的无限激情。不论是室外泳池、20米长的室内恒温健身泳池、慢跑道、健身中心，还是桑拿室和水疗中心等休闲设施，都将让宾客纵享畅快淋漓的运动乐趣。同时，宾客在小径湾可体验花样繁多的水上运动，如水上摩托、滑水、风帆冲浪、垂钓及划船等，开启精彩纷呈的海滨度假之旅。

为了满足日益增长的家庭出游需求，惠州艾美酒店还推出艾美品牌特有的“艾美家庭计划”，包括室内外活动中心和儿童室外泳池在内的一系列设施和活动，重新定义了儿童俱乐部的概念，让小宾客们在全新的儿童俱乐部的目的地、文化及美食的灵感启发下体验充满乐趣的活动。

对于热衷于探索目的地的当地居民及各地游客而言，还可于此尽情探索海滨景致、感受文化遗迹的魅力。酒店所在的惠东县拥有巽寮湾、铁涌生蚝养殖基地、海龟自然保护区、平海古城等目的地，将为宾客带来最原汁原味的文化体验，其中平海古城的历史则可以追溯到600多年前的明朝，展现着惠州悠久的历史遗韵。

惠州艾美酒店所处的华润小径湾综合体配备了高端住宅、会所、电影院、商业中心等设施。酒店距离大亚湾经济技术开发区仅8公里，距离惠州高铁南站及惠州平潭机场分别为25公里和45公里。

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关于艾美酒店及度假酒店

艾美酒店在全球拥有100多家酒店，达到品牌历史中最为强劲、最为多元化的全球酒店分布。作为一个源于巴黎的酒店品牌，艾美酒店为创意思维的宾客在其全球目的地打造非凡生动的旅行体验。“探索世界、揭秘目的地”是艾美酒店的品牌承诺，通过与意利咖啡、乐高、强尼·伊兹英、格雷·马林和新浪潮乐队等不同领域艺术家的全球合作，艾美酒店将这些元素转换为全方位的宾客体验。未来5年，艾美酒店将着重于美国和亚太市场的发展，进一步在全球热门目的地拓展酒店布局。更多信息，请访问www.lemeridien.com/cn ，或关注品牌官方微博：@艾美酒店及度假村LeMeridien。