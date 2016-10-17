大咖云集初橙大会，共同探索资本寒冬下的创业暖径

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 这几日，天气渐渐转凉，“资本寒冬”似乎也走得更近了。过去两年资本市场大热，创业公司此起彼伏，投资人打“飞的”找项目，如今，资本市场已慢慢从早期狂热回归理性。10月12日，2016年全国“双创周”在各地主分会场的设立开启，也许会给创业者们带来一些曙光与机遇。

正是基于这一大环境，初橙资本、福云创咖、蜂巢于10月15日联合主办了“2016初橙.上海互联网创新创业大会”，云集了众多投资行业以及创业领域的大咖，如前阿里巴巴CEO、现嘉御基金创始人卫哲，就资本市场与创新创业进行观点碰撞，试图为处于寒冬期的创业者探索一条项目暖径。

三大要素：项目如何靠谱冷启动

一家大公司的执行者或管理者，起步是从百千做到上万上亿的转化，提升经济效益以及增强公司的影响力、凝聚力。但，一家初创公司，起步是从0开始，做到10，再到100，并不是一件容易的事。

前阿里巴巴CEO，现嘉御基金创始人卫哲在这次初橙大会的演讲中就提出了三个关键词：“找人、找钱、找方向”。三件事反复做，找人、找钱、找方向哪件先做都可以，但找钱一定不是最先。

找人，信任最重要。阿里校友创业之后，一般会倾向于找血统纯正、清一色的阿里老同学。创业第一批团队不是找最优秀的而是找最信任的人，这些人可以不信你的方向，但是会信任你个人。

找钱，在不同阶段会有不同的关注点，而且每次只能关注一个：时间优先、金额优先、股权优先。天使轮、A轮，时间优先的前提下，拿到钱干起来，活下来；B轮、C轮，金额优先，没有这么多钱事情做不成；C轮及以上，股权优先，只愿意稀释一定的比例，多500万、少1000万并不重要。

找方向要把握好时机，如海带朱宝金，他在阿里时就看好一个方向，14年准备创业母婴限时特卖模式，但当时贝贝网已经融资1.5亿人民币。时不我待，创业一定要找好方向，抓住机遇也同样重要。

创业其实是条不归路，能不创业就不创业，创业需要深思熟虑。因为一旦创业之后，每个创业者都要学会承受与成长，游多多旅行网苗湾儿经历过从普通员工转型为管理者的痛苦，遥望网络方剑认为“一个不赚钱的公司是不负责任的公司”，张瑞说创业比较痛苦的是“明明你凭借过往的经验已经知道不靠谱，但是怎么说服团队、合伙人、投资人，最重要的是说服自己才是最痛苦的”。

应变：在理性的融资环境下

有收获的秋天到了必然会有春天，冬天的到来让创业者优胜劣汰。

要懂得舍弃。百姓秒聘 Anita 曾经创业的是一个不“专注”的 O2O 平台，作为一个拿到500万元天使轮的幸运光杆CEO，产品前后经过两次的调整，还是不专注。她说，“‘断’是决断，非常清楚自己的方向与产品，在产品不够优秀之前，千万不要出手。”正因为如此，她将创业的方向专注在“招聘”，将线上和线下的产品进行基础建设。

效率对创业公司的发展至关重要。钉钉八明则从管理的角度抛出这样一个现状，在“上传”与“下达”之间，消息的传达层层递减，损耗了近20%信息，最终导致“只是做一件事情”的局面。钉钉，改变了层层汇报的方式，让每一个人在工作中都有自己的创意和想法，让公司之间的沟通更加地简单有效。

选择正确的模式，海带朱宝金认为，一是解决货的信息对称问题，二是解决效率的问题，三是从工具方式着手，但是做工具的人与做运营的人，思维方式完全不同，第四是输入不同的服务，输出标准化的服务。目前，这个市场非常大，各个地方的机会也非常大，关键是创业者要怎么做。

做有价值的事。复星互联网投资集团丛永罡指出，“虽然大家都在说资本寒冬，我们作为投资方其实从未远去，资本一直都在，只不过资本的方向发生了变化，并不是所有的企业都能拿到钱而已”。佳锐科技杨雪松也如此认为，当疯狂的钱慢慢退场时，其实也正是在检验着这些创业团队做的事在市场上是否真的有价值。

使命感：一家企业必不可少

9月10日，首次公开阿里巴巴17年创业心法，马云说，“做战略，第一个问题，先想明白：你有什么、你要什么、你能放弃什么。我把这称之为‘使命感’。只要是一个组织，他要能生存下来，一定是有一个坚强的使命。”

众多阿里校友在创业之后，始终秉承着这样的文化。如，贝贝网 -- 国内最大的母婴电商平台；阿里云 -- 为了无法计算的价值；魔筷科技 -- 专注移动互联 成就品质电商；腾保保险 -- 用心保障你的未来；e签宝 -- 全国领先的第三方电子签名平台；WeX微汇金融 -- Innovation & Fintech；百姓秒聘 -- 最走心的人力资源服务平台；Tiki -- 100%有趣面聊；海蜜 -- 专业海外代购无线电商平台；淘粉吧 -- 国内电商导购第一平台；上榜科技 -- 苹果榜单优化专家；乐只 -- 健心房，见自己；钉钉 -- 是一个工作方式；奇点金融 -- 创业者的银行；云片 -- 专注云通讯服务；遥望网络 -- 互联网增值业务服务商等。

非阿里校友创业也是同样的，如，360推广 -- 国内领先的互联网广告服务平台；拉勾 -- 国内最大互联网垂直招聘平台；比搞 -- 全网自媒体商业合作资源搜索平台；网易云 -- 面向互联网+的场景化云服务；华兴资本逐鹿X -- 对接所有你想见的投资人等。

寒冬时分，创业者如何把握当下、抓住机遇、坚持使命，显得异常关键。资本市场回归理性，是经济周期的必经阶段，对创业者而言是一次考验，思考自己的创业历程，舍弃“鸡肋”，厘清方向以及商业模式，认准使命，那么，寒冬的尽头必是暖径。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！