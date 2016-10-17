携程战略投资旅游百事通，左驭资本担任独家财务顾问

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月17日，国内最大的线上旅行产品预订平台携程旅游网与旅游百事通正式签署《战略投资合作协议》，将实现对旅游百事通的完全控股，左驭资本再次担任旅游百事通的独家财务顾问。

旅游百事通是目前国内营业网点数量最多、组团量最大的线下旅游连锁渠道，拥有超过5000家实体加盟门店，覆盖全国近30个省市自治区，2015年即完成约50亿元的度假产品预订交易额，预计今年增长率在50%以上。经过多年的发展，旅游百事通不仅仅在度假产品预订流量把控方面，成为全国最大的线下入口，同时也积累了数千家优质供应商，持续的经营和互动强化了其在供应链的参与深度和对产品的把控能力，随着渠道进一步的下沉和供应链的不断优化，百事通的生态价值将持续提升。

正是基于旅游百事通巨大的发展潜力，去哪儿网于2014年底5亿人民币战略投资旅游百事通，上次的交易也是由左驭资本担任独家财务顾问。去哪儿网的战略投资以实现线上平台与实体渠道在供应链资源共享、渠道用户联合推广层面的整合。在携程与去哪儿合并后，对旅游百事通的收购整合成为携程在度假领域的最大手笔。

旅游百事通总裁张力先生表示，此次携程全面战略投资旅游百事通，是携程和旅游百事通走O2O发展道路中非常重要的一步。今后旅游百事通将充分发挥和完善线下线上两种渠道优势，并借助携程丰富的产品库和技术支持，把旅游百事通打造成为国内最强的分销渠道。对于双方未来的协同发展，共建产品库，协同采购上游资源，协同打造新的移动销售渠道，也将是值得期待的合作中方法。通过此次投资，旅游百事通将具备国内最强的采购能力、生产能力以及分销能力，真正实现线上线下融合，采购、生产和销售的融合。

自2016年9月，携程对外宣布，发行13亿美元美国存托凭证（ADS）以及9亿美元的高级可转换债券，融资总规模达20多亿。旅游市场及各路媒体纷纷传言称，美团酒店，甚至途牛，都被认为可能是携程的下一个收购对象。然而，携程联合创始人、董事局主席兼CEO梁建章则发声否认。携程对于旅游百事通的收购，答案终于尘埃落定。

担任本次交易独家财务顾问的左驭资本创始合伙人胡伟东先生认为，目前度假产品预订的市场流量获取来看，核心的入口在线下，且线下的流量获取成本相较于线上而言，还处于较低的水平，旅游百事通精耕线下渠道多年所形成的流量生态和管理体系成为携程此次战略投资的核心原因，两个细分市场领头羊的全面整合将对中国旅游度假市场竞争格局产生巨大且深远的影响，同时也是旅游度假市场真正意义上O2O整合发展的先河。

附旅游百事通总裁张力先生内部邮件：

给旅游百事通全体同学的一封信

各位同学，大家好！

今天我们很高兴的告诉大家，我们与携程国旅正式签署了《战略投资合作协议》，携程成为了我们很重要的股东，我们与携程国旅将在资本和业务层面开展更为密切的合作。

旅游百事通经过9年的时间，从一个地区渠道发展成为覆盖全国23个省、直辖市，门店数量超过5000家的全国连锁渠道，也是目前国内市场省最强的实体连锁渠道。随着移动互联网的发展，我们不断追求将线下与线上打通融合，不断追求与线上优秀企业的融合。

2014年，去哪儿网战略投资旅游百事通，成为我们重要的股东，通过与去哪儿的战略合作，我们从去哪儿网身上学习到很多，让我们更加坚定了走O2O的道路的决心。我们2015年开始推出的掌旅通，到今年的移动微店、TDS移动端等提升门店移动销售能力，开创新的销售的一系列产品，都是我们在O2O道路上的不断努力。

作为中国非常优秀的在线旅游企业，携程在品牌、产品、技术和服务以及管理上都很有优势，都可以给我们带来经验和互补。这次携程能够成为我们重要的股东，一方面是对我们线下渠道价值的认可，另一方面也是对我们团队的认可。

鉴于携程在机+酒、自由行、境外目的地等产品上具备很强的竞争力，而旅游百事通在跟团游产品的丰富度和创新度上也一直占据行业领先地位。接下来，双方团队将针对产品库进行深度打造，形成集采优势。同时，还将整合形成线上线下于一体的销售渠道。

携程已经具备很强的在线销售网络，但主要销售来源于一、二线城市，而旅游百事通5000多家实体门店和上千家移动微店主要分布在二、三甚至四线城市，这很好的提升了整体渠道的覆盖范围，有利于形成全国立体的销售渠道网络。

相信不久的将来，我们的门店将拥有更加丰富和有竞争力的产品，同时借助携程在移动互联网技术方面的能力有效提升我们在销售环节的效率。我们也将进一步促进我们在渠道建设上的发展，不断创新，把旅游百事通真正打造成国内最大规模的立体销售渠道。

在此，我们要感谢各位同学这些年来对公司的辛勤付出，感谢大家对旅游百事通这份事业的不断追求。同时我们也要感谢门店员工，感谢供应商朋友这些年大家的共同努力与良好合作，是各位的共同努力，成就了旅游百事通今天的成绩。我们要感谢所有投资者对我们公司和团队的信任与支持，你们的支持是我们发展中坚强的后盾。

同学们，这一次与携程的战略合作是我们事业发展新征程的开始。从此，我们将与携程、去哪儿协同发力，朝着中国最强旅游服务商方向发展。我们愿意与各位同学一道，继续发扬我们这些年的不断创新、不惧艰辛的传统，在新的征途中去实现我们对“让旅游回归美好”的愿望，去实现大家每一个人的价值。

最后，祝大家心想事成！

张力

2016.10.17