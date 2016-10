Veni Vici Entertainment耗资2亿美元拍摄9部影片

多伦多2016年10月17日电 /美通社/ -- 总部位于多伦多的Veni Vici Entertainment Inc.已制作《SUPERBRAIN》,开始与中国的联合制作,其将耗资2亿美元拍摄9部影片和一部年度电视专题节目。《SUPERBRAIN》讲述的是中国一名12岁的超级天才,他用脑力代替体力打击犯罪,还能够在英语、普通话、法语、印地语和斯瓦希里人语之间快速切换语言。

这9部影片属于Veni Vici的“中国-好莱坞-宝莱坞影片”方案。这需要在两个甚至更多国家展开故事,具备多文化特征,需要使用一众国际角色。

Veni Vici首席执行官A.T. Halmay(曾五次获得大奖)正在与国际电视网络就年度多媒体颁奖典礼“THE MOVIEWORLD ROI AWARDS”进行商谈,该大奖旨在表彰全球根据预算计算获利最多的影片。该大奖每年都会在不同国家举办。

其中5部影片推出新的特许权:《GOOD GUYS, INTERNATIONAL》涉足5个国家;《THE DRAGON DANCER VIGILANTES》将功夫与交际舞相结合;《SURPANAKA》灵感来自印度神话,由一位中国女英雄主演,将在印度拍摄一部分;《CAPTAIN SCHLEMIEL》,布鲁克林一位滑稽的傻瓜,他具有超能力,依靠十几岁的中国合作伙伴保持平衡;以及《SUPERBRAIN》。

其它4部影片之一《MENG MA & THE MAGIC BRUSH》是一部大型动画片,讲述的是19世纪太平天国(Taiping Rebellion)期间的事情;《GOD IN THE GOBI》可能只制作中文版本。独特影片《POLO/ MUSIC/ DREAMS》由运动之王主演,讲述的是一个美国女孩和她的中国女朋友以暖心的方式鼓励彼此追求自己的梦想。《DRACULA, DARLING》是一部有趣的喜剧,由一位中国推介人员推出,他的好莱坞制作人客户拒绝了《大白鲨》(Jaws)这部电影,后来发现他是特兰西瓦尼亚(Transylvania) 德古拉王子的后裔。

Veni Vici Entertainment Inc.之前获得了加拿大电讯管理局(CRTC)对The Global Village Theatre Channel的授权。该频道原本计划同时在美国推出,但由于美国有线电视运营商兴趣不足,导致Veni Vici做出让授权到期,转而专注于电影、电视、音乐和图书发行的决定 -- 所有这些现在都是积极决策。