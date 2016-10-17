/稿件更正 — Equiom昊誠/

新闻稿件《Equiom昊诚收购Heritage Trust Group》于2016年10月12日由 Equiom昊诚通过美通社发布。请注意，第六段误为：“在收购 Heritage 之前，Equiom昊诚收购了Links Group，成功进入了阿联酋和卡达这两个市场。现在，Equiom昊诚集团在全球共有九个办事处。”；正确内容应为：“在收购Heritage之前，Equiom昊誠已经与Links Group达成了战略合作伙伴关系，并且成功进入了阿联酋和卡塔尔这两个市场。”特此更正。正确的全文如下：

Equiom昊诚收购Heritage Trust Group

并进军新加坡和英属维京群岛

香港2016年10月12日电 /美通社/ -- 领先的信托及企业服务提供商Equiom昊诚宣布收购Heritage Trust Group。该集团是一家独立的亚洲企业服务提供者，在新加坡、香港和英属维京群岛 (BVI) 均设有办事处。



Equiom昊诚，全球行政总裁，Sheila Dean

Heritage Trust Group成立于2002年，由行政总裁 Angelo Venardos 领导，提供信托、基金会、企业和会计服务。

Equiom昊诚全球行政总裁 Sheila Dean 表示：“收购 Heritage Trust Group 不仅扩大了我们在香港的现有团队，也让Equiom昊诚可以进军到新加坡和英属维京群岛这两个新的市场。Equiom昊诚的发展策略仍然是集中于扩大我们业务所在司法管辖区的规模。在此，我欢迎 Angelo 和他的团队加入到Equiom昊诚。他们充分体现了Equiom昊诚的经营理念，即与客户建立长远的合作关系，这与我们的客户服务理念非常一致。对于Equiom昊诚的客户而言，他们将可以获得更多的国际化服务和专业建议。借此我想感谢我们的投资方 LDC 以及我们的法律谘询公司 Gowling WLG 对此次收购项目提供了有价值的建议及支援。”

Heritage Trust Group行政总裁 Angelo Venardos 补充道：“这对于 Heritage Trust Group 来说是正确的选择。我们的工作重点一直是提供业内最优秀的服务，但随着竞争越来越激烈和监管越来越严格，这一目标变得越来越难实现。加入到Equiom昊诚集团可以确保我们的客户继续获得应有的服务水准，此外，他们还可以使用Equiom昊诚集团各办事处提供的广泛服务和专业建议。Heritage的客户可以放心，他们仍将会与现有的连络人联系，他们将会成为Equiom昊诚的员工。对于我们的客户来说，一切都会保持原样，但他们将会有更多的全球服务可以选择。”

包括高管团队在内的60名员工将会立即加入到Equiom昊诚集团。他们的香港团队将会加入到Equiom昊诚位于湾仔的办事处，而 Heritage 将于2017年1月更名为Equiom昊诚。

在收购Heritage之前，Equiom昊誠已经与Links Group达成了战略合作伙伴关系，并且成功进入了阿联酋和卡塔尔这两个市场。

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联系人：

Debby Davidson

GROUP BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR – ASIA

Equiom Group

debbydavidson@equiomgroup.com

+852 3188-1143

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161011/8521606489