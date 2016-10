2016中国智造业年会圆满落幕 多方解读智造新格局

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月14日,由21世纪传媒主办的2016中国智造业年会在北京四季酒店隆重进行,专家学者、行业精英及政府官员,聚焦于“升级制造 智连未来”的年会主题,进行了精彩的演讲和对话。

随着工业化进程不断加快,中国已当之无愧地成为世界上的制造大国之一。国务院去年印发《中国制造2025》,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,规划中清晰地表明,中国要用三个10年完成从制造业大国向制造业强国的转变。

何为“智造”?

制造业的转型升级迫在眉睫,那么,到底什么才是“中国智造”呢?会议上,国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文分别从宏观和微观的角度,对中国智造的定义做了清晰的描述。

从宏观上讲,赵昌文认为,“中国智造”不仅代表着工业化和信息化的融合、产业的转型升级,还意味着从价值链的中低端逐步迈向中高端、意味着产品质量和效益的不断提高,从而进一步提升中国制造业产品国际竞争力。至于从微观的角度来谈,“中国智造”可以看作更加个性化、差异化的产品设计,更加智能化、数字化的生产过程,更加高效率、低成本的制造与服务的一体化,更加精细化、科学化的企业管理以及意味着更加一体化、全球化的标准体系。

随着“中国制造2025”战略逐步进入攻坚期,在经济“新常态”之下,如何通过持续升级,带动经济保持中高速增长,并从产业链中低端向中高端迈进,无疑是当下一大挑战。赵昌文认为,改革开放三十多年来,伴随着中国整体经济的发展,制造业部门已经很好地实现了工业化快速推进阶段的历史使命,然而,从当前面临的竞争来看,中国制造业面临着“前后夹击”的挑战,归根到底还是综合创新能力不够强,因此要抓住当前新一轮产业革命和技术变革的机遇,全面推进制造业部门的创新。年会上,三星、博西、硬蛋科技也从各自角度阐述自身对智造的理解和公司在智能方向的行进路径。

在本次智造业年会上,《21世纪经济报道》联合专家调研团队,共同发布了《中国智造业竞争力报告》。报告显示,目前,我国智能制造走了不到30%的路程,到2025年,我国智能制造将能够走过超过50%的路程,2035年预计能够走过70%的路程。

暨南大学经济学院副院长刘金山表示,制造业的核心在与“怎样生产”, 即智能制造的产业链分布特征。上述报告显示,未来全产业链竞争将成为一种趋势,而“波浪曲线”将取代“微笑曲线”,因为通过智能制造系统(IMS)能做到分布式的系统生产。目前来说,我国还亟需智能制造系统提供商。



暨南大学经济学院副院长刘金山

下一个“独角兽”

曾几何时,中国企业常被形容为模仿者,“山寨”产品备受诟病。而今,“双创”理念与智能制造正越来越成为共同价值观。在合理借鉴国外先进经验基础上,更多高技术含量、高制造质量、高知名度的中国产品和技术正吸引全国乃至全球的关注。

在这一过程中,一些具备“独角兽”气质的创业公司不断涌现。尽管自2015年下半年开始资本“寒风”袭袭,但在创新智造领域,智能手机、机器人、无人机、VR产品次第登台,智能汽车暗潮涌动。

年会上,来自中海阳能源集团、东旭光电、蚁视科技等智能制造的企业高层分享了各自对于创新制造的理解及未来行业的预判。

“5G技术的梦想就是无所不在、无所不能。”三星电子中国研究院院长张代君认为,5G技术和智能制造有着密不可分的关系。落归到智能制造行业而言,5G技术的推动,能够为中国智能制造行业提供一个很好的支撑,原因在于5G可以实现极高的数据带宽,从而实现更高效的数据传输。张代君介绍,5G时代将达到20G的峰值速率,能够支持几百亿的物与物、物与人的连接。

实体经济的发展离不开资本的支持,如何让更多的金融资本拥抱制造企业成为当今热议的话题之一。《中国制造2025》甫一公布,智能制造便成为资本关注的焦点。在国家、地方纷纷设立专项资金推进重点项目的同时,产业资本、金融资本等也一拥而上。在当天举行的会议上,广发银行、北京银行等金融机构,及360智能家居、巨轮智能、博奥生物等制造企业聚焦产业与资本对接的话题,畅所欲言,展开了热烈的讨论。

会议当天还举行了首届中国智造“金长城”奖颁奖典礼。据主办方介绍,该奖项评选是由《21世纪经济报道》携手智谷研究院、暨南大学卓越智库、清华大学、中国人民大学、工信部赛迪研究所等教授专家们组成调研团队,历时4个月,走访珠三角、长三角以及京津冀等地区的制造业龙头企业与创新科技公司,最终以申报和实地调研的结果进行综合评定。

附:2016中国智造“金长城”奖

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award

2016中国智造“金长城”奖·年度卓越创新企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Innovation Enterprise of the year

上汽大通汽车有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度卓越创新企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Innovation Enterprise of the year

东旭光电科技股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度卓越创新企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Innovation Enterprise of the year

杭州老板电器股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度卓越创新企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Innovation Enterprise of the year

博西家用电器投资(中国)有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度卓越创新品牌

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Innovation Brand of the year

荣耀honor

2016中国智造“金长城”奖·年度最佳战略企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Best Strategic Enterprise of the year

忠旺集团

2016中国智造“金长城”奖·年度最佳战略企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Best Strategic Enterprise of the year

京东方科技集团股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度最佳智造家电企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall"Award-The Best Smart Home Appliance Enterprises of the year

美的集团

2016中国智造“金长城”奖·年度最具成长性新锐企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Growth Young Enterprise of the year

中海阳能源集团股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度最具成长性新锐企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Growth Young Enterprise of the year

浩泽净水国际控股有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度最具成长性新锐企业

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Growth Young Enterprise of the year

巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度优秀智能硬件解决方案供应商

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Intelligent Hardware Solutions Provider of the year

中科创达软件股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度杰出金融解决方案服务银行

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Outstanding Financial Solutions Services Bank of the year

北京银行股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度优秀产业新城运营商

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Industrial Park Operator of the year

华夏幸福基业股份有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度优秀智能硬件平台

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Excellent Entelligent Hardware Platform of the year

硬蛋科技(北京)有限公司

2016中国智造“金长城”奖·年度创新技术产品奖

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Annual Innovation Technology Products

博西家电-HOME CONTACT

2016中国智造“金长城”奖·年度最受欢迎硬件智能产品

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Most Popular Hardware of Intelligent Products of the year

零度智控DOBBY口袋无人机

2016中国智造“金长城”奖·年度最佳自主研发产品

2016 China Smart Manufacturing "Golden Great Wall" Award-The Best Independent Research and Development Products of the year

蚁视二代VR头盔