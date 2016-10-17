技术领先助力港股淘金 富途证券首推免费港股Level 2行情

深圳2016年10月17日电 /美通社/ -- 近日，港美股互联网券商领导者 -- 富途证券在北京召开媒体沟通会，并正式面向所有内地投资者赠送免费港股 Level 2（以下简称 "LV2"）实时行情。投资者参与推广活动，均可获得价值逾千元的港股 LV2 实时行情免费体验。深港通开通前夕，富途经香港交易所批准，成为首家面向大陆推出 LV2 免费计划的券商，旨在以技术和服务创新，助力用户港股淘金。

交易员级 LV2 行情 港股老司机必备

相比基础行情，LV2 行情更加深度，具有实时行情、逐笔成交、买卖盘十档和买卖盘经纪四大优势，让投资者能够获得丰富的报价及成交信息，像交易员一样专业地决策。因此，尽管 LV2 实时行情每月的费用至少在200港币甚至更高，但是许多熟悉港股的老司机，仍将其视为必备的投资工具。

LV2 的深度实时行情，可以让用户摆脱传统的手动刷新行情，时刻掌握最新的行情信息，而且用户通过逐笔成交，可以更清楚看到某个时间点所对应的价格和数量的成交，从而为自己选择更优的买卖单价格与数量。

许多A股投资者对“五档实时行情”比较熟悉，而“买卖盘十档”顾名思义，就是投资者在实时报价上，可以看到买一到买十和卖一到卖十，进而掌握更多交易对手的底牌 -- 如报价与挂单量，做到精确出价。加之根据买卖盘挂单的大小，用户可以判断未来股价的走势和风险，将更有机会判断主力操盘的节奏。

另外，港股 LV2 实时行情中提供特有的经纪队列，投资者可以更清楚分析主力情况，例如哪一家证券公司通过哪个席位下的单，又或者券商席位的活跃度，为跟随或观望决策提供参考。

全链条自主研发 直击港美股痛点

作为国内第一家也是最大的提供港股美股投资服务的互联网券商，富途始终致力于通过互联网产品和技术驱动行业发展。其自主研发的从前端开户到中台客户管理和后台结算系统，实现全链条闭环，并提供直接对接用户提升其体验的一站式投资平台产品，在行业内绝无仅有，有效解决了港美股投资中开户难、产品差和收费贵等痛点。

例如，传统券商开户时间长达一周甚至一月，而富途将其缩短至2天；又如，富途打造的国内首家覆盖港股、美股和A股的交易平台 -- 富途牛牛，可提供集行情、资讯、交易、社交为一体的一站式港美股投资服务；再者，富途证券港股佣金长期低至0，并向用户提供直连交易所的免费基础市场行情服务。

值得一提的是，富途目前是业内为数不多的真正拥有跨境专线的证券公司。由于跨境交易订单涉及到大陆与美国、香港等地区的传送，经过漫长的跨境线路，稳定性存在很大的不确定性。得益于投资方腾讯的支持，富途可以享有专门的深港跨境专线，让富途用户在交易过程中体验电信级的稳定性。

富途自创立之初，就坚持系统的每一行代码自己来写，从架构到细节，从功能叠加到使用体验，都要经过持续的测试和完善之后，才会面向客户推出，保证安全可控，体验满意。在富途创始人李华看来，富途正是用互联网的方法和思维去迭代产品和研发节奏，也用互联网的快速响应速度去提供服务。

神盾级安全体系 保障投资者安全

为保护用户投资安全，富途打造了被称之为神盾级的安全体系。其全新场景化安全方案从登录和交易两侧入手，根据用户可能遇到的不同安全场景进行设计，并采用设备锁、交易密码、富途令牌三项技术，以对齐顶级互联网公司的安保措施，构筑立体式安全体系。

富途证券是香港证监会认可的持牌法团，香港交易所参与者，可为用户提供安全的全球投资交易。目前，富途用户数已经超过了250万，累计交易额突破3200亿，并已经获得来自腾讯、红杉和经纬的两轮7000万美元投资，构成了另一重“资质+用户+资本”的信任安全体系。

李华表示，富途以互联网思维和团队切入行业发展至今，正是希望将多年积累的一些互联网的经验和方法，带入行业并为之带来改变。未来，富途将持续的迭代、创新产品和服务，努力为用户创造更优质的交易体验。

想免费领取港股LV2实时行情的投资者，只需扫一扫下面的二维码，或者点击链接：https://act.futunn.com/m-lv2，进入“全民港股LV2”官方活动，即可完成领取。