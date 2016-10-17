DEKRA德凯集团汽车零部件和材料测试实验室–嘉定中心正式启用

以尖端设施迎接车联网挑战

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 每年完成机动车技术检验2600万辆次、全球汽车行业的引领者，国际知名第三方检验检测机构 -- DEKRA德凯集团宣布其位于上海的DEKRA汽车零部件和材料测试实验室 -- 嘉定中心正式启用。



实验室开幕以拼图仪式启动

在过去的几年里，中国已经成为全球最大和增长最快的汽车市场。为了满足中国市场日益增长的需求，迎接与电动汽车（EV）、车联网（IoV）相关的技术挑战，DEKRA德凯集团扩大了包括电缆、连接器、电子和所有关键电动汽车零部件及材料的服务范围。2016年，DEKRA德凯集团在中国市场已经展开了一系列以汽车测试、认证、检验、审计和安全咨询服务为重点的活动。DEKRA汽车零部件和材料测试实验室 -- 嘉定中心是DEKRA德凯集团目前在东亚区最重要的投资之一，它将进一步推动DEKRA德凯集团在新能源汽车和汽车电磁兼容(EMC)领域的领导地位。

DEKRA德凯集团汽车零部件和材料测试实验室 -- 嘉定中心，有着世界一流的检测设施设备、经验丰富的专家团队，可以按照全球标准提供精确的分析和可靠的安全测试，其为客户带来具有显著优势的一站式服务包括：

化学材料特性测试

安全测试及认证

汽车电磁兼容（EMC）测试

可靠性及失效分析测试

“在可再生能源与互联互通的大趋势下，新能源汽车与车联网是未来汽车工业发展的两个重要技术领域。DEKRA作为全球最大的机动车专业检测机构，拥有90多年的专业检测经验，在保障新领域安全和性能方面，DEKRA责无旁贷。”DEKRA德凯集团东亚区总裁曾牧（Stanislaw Zurkiewicz）先生说道。

“我们还在不断地拓展我们的版图。”DEKRA德凯集团产品测试与认证全球事业部主席Bert Zoetbrood先生说道，“在2015年，通过战略并购，我们新增了10个产品测试实验室，今年我们将继续增设多个实验室。物联网潮流驱使世界的联系更加紧密。通过在充满活力的市场发展环境中持续延伸我们的解决方案，我们正帮助客户不断地满足对于安全产品的需求。”