交大南加大GEMBA项目获上海示范性中外合作办学项目称号

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 近日，上海市教育委员会公布本市第二届“上海市示范性中外合作办学机构（项目）”评选结果，上海交通大学安泰经济与管理学院与美国南加大马歇尔商学院合作举办的EMBA项目（GEMBA项目）荣获“上海市示范性中外合作办学项目”称号，成为本届评选中唯一获此殊荣的中外合作EMBA项目（沪教委外[2016]97号）。



上海交大 -- 美国南加大全球EMBA项目已开办14年，培养了数百名亚太地区精英高管

“上海市中外合作办学示范性机构（项目）建设”试点工作旨在贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要，推进上海市中外合作办学机构（项目）内涵建设。奖项评选每五年一届，第二届评比工作于2015年11月启动。评选主要从办学活动的规范性、引进教育资源的优质性、教育过程和质量保障的实质性、消化利用优质资源的有效性、形成特色和发挥示范引领作用的创新性等五大方面对申报学校的办学情况进行全面细致的考察。

GEMBA项目在合作双方学院领导的支持下积极参与了此次评选，在第一轮材料评审环节胜出，并于2016年5月19日接受了专家组实地评估。评估专家组由市教育评估院领导以及上海市主要高校的管理教育和国际交流专家组成，周林院长和万国华副院长带领项目团队进行了汇报和答辩。专家组对GEMBA项目给予了高度评价，认为项目带动了中外学院间高层次合作并促进了交大安泰国际化进程。专家组对项目引进国外优秀师资、教材和教学方法的实践以及服务于学生持续成长的办学理念予以高度肯定，并高度认可项目助力“中国企业走出去”以及“大众创业、万众创新” 等方面作出的突出贡献。专家组一致认为，项目在推动上海市中外合作办学整体水平的提升上起到了示范和引领作用。