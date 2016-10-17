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陕西海正实业面向全国招商 推出市场领导产品海参快客

2016年10月17日 15:47 编辑： 经理人网编辑
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西安2016年10月17日电 /美通社/ -- 2016年8月15日陕西海正实业有限责任公司在西安召开了全国招商大会邀请了来自北京、上海、广州、大连等各地百余名经销商和当地媒体参加了此次会议。会议分为全国招商加盟政策洽谈会和海参快客新品发布会两个部分。会议上推出的专利产品 -- 海参快客受到了与会者的高度评价。

会上海参快客发明人刘海涛说：“产品做不到极致，就不上市”。海正人以消费者面前无小事，精益求精的态度不断克服研发中的种种困难。海参快客以“浓缩营养、药食同源；安全美味、开盖即食；定向配方、靶向补益”定位产品，在食材、口感、配方、包装方面的孜孜追求，最终获得25项国家专利、全国专利产品的称号，实现了即食海参的一次伟大颠覆和改革。

公司优势 专利成就
公司优势 专利成就

五年研制，只为精品。海参快客是一款复合补益性即食海参产品。历时五年的研制，经过192次口味的微调，18736罐实验产品的小范围免费体验，在色、香、味以及营养价值上得到了突破性的改良，最终以惊艳的姿态展现在消费者的面前。

海参快客现拥有专为中老年人定制的无糖产品 -- 芡实黑古浸海参；为爱美人士和更年期妇女定制的防胖产品 -- 雪蛤银耳浸海参；为用脑人士定制的健脑益智产品 -- 核桃莲子乳浸海参；适合所有人健脾开胃的 -- 金米烩海参，其次还有三款产品已经研制成功等待上市。海参快客及周边相关产品已达30多种。

海参快客的问世，填补了海参市场即食海参食品的空白。作为即食海参市场的领导者，在口味和营养价值方面是传统海参市场无法比肩的。目前，海参快客还无同类竞品。那么面对价值200亿的海参市场、300亿的保健品市场、500亿的新品市场，海参快客无疑成为最强有力的替代者。

海量的市场空间
海量的市场空间

公司现面向全国招商，首次货款自选含3万、6万、8万三个等级，方便不同地方区域经销商选择，首批货款可自选分批进货，随卖随进，在合同期结束如果还有货款余额余额全退。真正做到了低门槛、零风险的人性化加盟政策。实属招商加盟界的一股清流。

经销合作：低门槛 可退款 零风险
经销合作：低门槛 可退款 零风险

生产“安全、健康、纯正、精致、方便、合规”的产品是海正人的不懈追求；敢为人先，精益求精是我们对待市场的态度。未来，陕西海正实业有限责任公司将继续努力做即食海参食品的领航者。（了解更多添加微信：ypsg2115）

公司官网：http://hz2115.com/
招商热线：
海参快客公众号：ypsg2115

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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