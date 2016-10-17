陕西海正实业面向全国招商 推出市场领导产品海参快客

西安2016年10月17日电 /美通社/ -- 2016年8月15日，陕西海正实业有限责任公司在西安召开了全国招商大会，邀请了来自北京、上海、广州、大连等各地百余名经销商和当地媒体参加了此次会议。会议分为全国招商加盟政策洽谈会和海参快客新品发布会两个部分。会议上推出的专利产品 -- 海参快客受到了与会者的高度评价。

会上，海参快客发明人刘海涛说：“产品做不到极致，就不上市。”。海正人以消费者面前无小事，精益求精的态度不断克服研发中的种种困难。海参快客以“浓缩营养、药食同源；安全美味、开盖即食；定向配方、靶向补益”定位产品，在食材、口感、配方、包装方面的孜孜追求，最终获得25项国家专利、全国专利产品的称号，实现了即食海参的一次伟大颠覆和改革。



公司优势 专利成就

五年研制，只为精品。海参快客是一款复合补益性即食海参产品。历时五年的研制，经过192次口味的微调，18736罐实验产品的小范围免费体验，在色、香、味以及营养价值上得到了突破性的改良，最终以惊艳的姿态展现在消费者的面前。

海参快客现拥有专为中老年人定制的无糖产品 -- 芡实黑古浸海参；为爱美人士和更年期妇女定制的防胖产品 -- 雪蛤银耳浸海参；为用脑人士定制的健脑益智产品 -- 核桃莲子乳浸海参；适合所有人健脾开胃的 -- 金米烩海参，其次还有三款产品已经研制成功等待上市。海参快客及周边相关产品已达30多种。

海参快客的问世，填补了海参市场即食海参食品的空白。作为即食海参市场的领导者，在口味和营养价值方面是传统海参市场无法比肩的。目前，海参快客还无同类竞品。那么面对价值200亿的海参市场、300亿的保健品市场、500亿的新品市场，海参快客无疑成为最强有力的替代者。



海量的市场空间

公司现面向全国招商，首次货款自选含3万、6万、8万三个等级，方便不同地方区域经销商选择，首批货款可自选分批进货，随卖随进，在合同期结束如果还有货款余额余额全退。真正做到了低门槛、零风险的人性化加盟政策。实属招商加盟界的一股清流。



经销合作：低门槛 可退款 零风险

生产“安全、健康、纯正、精致、方便、合规”的产品是海正人的不懈追求；敢为人先，精益求精是我们对待市场的态度。未来，陕西海正实业有限责任公司将继续努力做即食海参食品的领航者。（了解更多添加微信：ypsg2115）

公司官网：http://hz2115.com/

招商热线：

海参快客公众号：ypsg2115