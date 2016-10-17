联合国开发计划署发布应用大数据测量中国贫困报告

大数据开创贫困研究新维度

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月17日是第24个国际消除贫困日及中国第三个国家扶贫日。联合国开发计划署驻华代表处今日发布《人类发展指数之生活水平维度：应用大数据测量中国贫困》报告。报告指出，使用大数据提供的动态信息来测量贫困，将会发挥日益重要的作用。

联合国开发计划署驻华代表处副国别主任何佩德在发布会上指出，大数据开创了中国贫困研究新维度，以期作为以收入划分贫困人群的传统方式的有益补充。他说：“实现17个可持续发展目标，需要我们采取果断、快速行动，不让任何人掉队。与此同时，我们要时刻监测进度，总结以往的经验教训，不断做出调整。而这恰恰是大数据可以提供助力的地方。大数据可以促进现有贫困数据库的更新，为决策者和公众提供最新的扶贫进度的数据参考。”

结合百度提供的大数据，报告提出了以人类发展指数为基础的生活水平指数的概念，通过设立8个指标来分析多维度、复杂的贫困问题，并依此对中国2284个县进行了有针对性的解析。这8个生活水平指标分别是：卫生厕所普及率、室内厨房普及率、自来水普及率、移动互联网覆盖率、生活服务设施覆盖率、道路基础设施覆盖率、夜间灯光密度、金融服务设施覆盖率。这8个指标对以收入为基础测量贫困形成了有效补充，为决策者制定政策提供有益参考。

研究显示，浙江和江苏的生活水平指数分别排在全国前两位，北京和上海分列第三、第四。而排名第11位的宁夏则成为在五个自治区当中唯一一个高于全国平均值的省份。总体而言，全国共有19个省、市、自治区的生活水平指数高于全国平均值，其中11个位于东部沿海，8个位于中部地区。

在区域发展差距方面，报告的发现结果与现有数据一致，即中国西部偏远地区的生活水平指数普遍低于全国平均值，远远落后于东部沿海地区。其中，缺乏生活服务设施的100个县集中在中国西部的九个省份。具体而言，青海省生活水平指数在各项指标中都偏低，而数据表明其所面临的最大挑战是室内厨房普及率，其次则是卫生厕所普及率。

数据显示，中部地区生活水平指数的不足则表现出更多的差异性。比如，湖北省及江西省的移动互联网覆盖率相对较低，而湖南省及陕西省所面临的主要问题是生活饮用水。此外，即使在生活水平指数排名较高的省份，依然需要关注可能导致贫困的因素，避免忽视相对发达省份中的个别贫困县的问题。

百度大数据实验室数据科学家吴海山博士指出：“百度大数据实验室与联合国开发计划署共同合作，首次通过大数据对贫困做了多维度的描述，希望这项创新研究对政府决策部门具有参考意义。”

本报告数据将以交互式的视觉地图形式呈现，方便用户在视觉地图上查看任意省份的八个测量贫困的指标数据，也可以选择其中一个指标对不同省份的贫困状况进行比较。

出席报告发布会的嘉宾包括工业和信息化部华盛绿色工业基金会会长李洪彦、国务院扶贫办中国国际扶贫中心主任左常升。李洪彦指出：“生活水平指数这种新的研究方式能够帮助我们用一种创新的方法研究贫困问题。我们非常期待与联合国开发计划署合作，共同探索运用大数据手段开展扶贫工作的有效途径”。

何佩德强调：“大数据为发展遇到的挑战提供了一种全新的应对方式，然而，本身也具有局限性。数据本身实时、动态的性质将无法避免的存在误差。本报告同时指出了应用大数据研究的一些局限性。然而尽管如此，大数据仍然为传统问卷调查所采集的数据提供了有益参考，可以作为官方数据、问卷调查数据的补充，协助完善贫困数据库，推动中国在2020年前实现精准扶贫目标。”