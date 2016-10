美泰开启中国首个第三方消费品授权代理合作

- 美泰携手Silvergate公司宣布就《海底小纵队》开启全新授权代理合作,这也是美泰在中国市场的首个第三方消费品授权代理项目。

- 美泰的合作伙伴关系体现其致力于打造强大授权体系的决心。

- 美泰一直是中国乃至亚洲地区授权商的首选,得益于广泛的授权网络以及创新的第三方授权合作模式。美泰赢得了超过110家授权商的信任,迎来了连续三年两位数的增长。

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 今天,美泰宣布与英国 Silvergate 公司就其旗下广受欢迎的动漫品牌《海底小纵队》的授权代理合作达成新的协议。此项前所未有的协议使得美泰将与本地授权商一起,开启中国市场上的首个第三方消费品授权代理项目。此次《海底小纵队》合作项目将与美泰其他精彩的合作项目一道,亮相于10月19日至21日在上海举办的中国国际品牌授权展上。

美泰公司亚太区董事总经理 Peter Broegger 表示:“美泰与 Slivergate 的合作伙伴关系迈向新的台阶,我们对此感到非常兴奋。在授权总代理《海底小纵队》系列玩具和消费品的过程中,美泰始终以消费者为优先。这种着眼于消费者的视角使我们能更好地传达此次授权代理的价值主张,即通过兼具教育性和启发性的深海探险故事激励儿童成为水下冒险英雄。该合作伙伴关系使我们能够为中国孩子带来全新的产品和体验,持续激发童年妙趣。”

Silvergate 公司商务高级副总裁 Ron Allen 表示:“《海底小纵队》在中国拥有数百万粉丝,我们非常高兴美泰将作为我们的合作伙伴,带领这一品牌发展到下一阶段。《海底小纵队》玩具系列在中国已经相当成功,而中国是我们最重要的市场之一,此次合作将给这一市场带来引人入胜的销售规划方案,有效的商店运营方式以及强势的市场营销活动。”

创新品牌推广活动,为消费者带来愉悦体验

通过与合作伙伴们的广泛合作,美泰持续用创新激发品牌活力。



美泰持续用创新合作激发品牌活力

最近,芭比与亚马逊合作,向所有女孩发出全新品牌主张 "You Can Be Anything"(“你就是无限可能”),全球首款亚马逊芭比合作版娃娃由此问世,芭比成为首个与 Kindle 合作的非出版品牌。此外,中秋佳节期间,托马斯&朋友在长城和上海外滩公开了勇宝,托马斯&朋友里的首位中国成员。品牌尝试将中国人物和文化融入故事内容,为中国消费者带来更加互动的愉快体验。此外,费雪秉持“全面成长,费雪相伴”的品牌理念,致力于支持所有孩子的童年早期发展,此前携品牌大使昆凌,在上海举办了“费雪金牌天赋大赛”。

美泰亚太区消费品部高级总监刘燕虹女士表示:“美泰一直致力于成为中国乃至亚洲地区授权商的首选,通过拉近消费者与品牌组合的距离,为消费者持续创造全新体验,满足其不断发展的需求。授权业务为美泰的整体增长做出了巨大贡献,包括《海底小纵队》在内的全新授权代理合作,让我们对于美泰未来的增长潜力充满信心。我们的消费品类合作伙伴关系使得授权合作伙伴能够受益于美泰的市场领导者位置、强势的品牌组合以及全面的授权业务能力。”

在今年的中国授权展上,美泰还将发布其他全新的合作伙伴关系,其中包括一项中国授权史上首创的开创性战略合作。