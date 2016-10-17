网龙旗下创奇思成功获得香港国际机场合约

starbeacon™解决方案兼具创新性与商业价值 -

香港2016年10月17日电 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布旗下科技公司创奇思凭借其强大的创新与技术实力及行业经验，在一众国际竞标者中脱颖而出，与香港国际机场签订了“智慧机场”室内定位系统方案，利用自有的智能位置感测平台starbeacon™为机场旅客提供世界级的个人化室内导航服务。

starbeacon™方案由基站装置、软件开发工具包及云端控制台组成。开通后，其兼具创新性与商业价值的解决方案将为香港机场每年超过六千五百万旅客提供世界级的个人化室内导航业务。

该方案可让旅客通过手机搜寻机场各项设施和兴趣点，例如航空公司登记柜台及登机闸口，更可极速准确定位旅客所在地并根据选乘航班发出贴心提示，预计距离及需时，提供清晰的导航路线，在必要时提醒旅客预留足够时间前往登机闸口。

旅客可通过starbeacon™的扩增实境（AR）导航系统进行逐项导航。系统支持平面地图、透视视觉地图及AR镜头等多种界面操作，即便在离线时也可继续执行以上功能。创奇思自家研发的图像辨识引擎及AR引擎可使旅客透过AR镜头以视频模式拍摄指示牌后实现实况翻译，为他们带来便捷体验。

starbeacon™解决方案将为香港机场配备过万个基站。其云端控制台不仅可以使机场全天候管理、更新地表目录，并可进行大数据分析，其模式也适用于机场商家。

网龙副董事长兼执行董事梁念坚博士表示：“此次网龙旗下创奇思与‘全球最佳机场’的香港国际机场达成的开拓性合作，我深感自豪。我们的创新、可靠且极具商业价值的科技将使香港国际机场成为全球首个应用starbeacon™方案的机场，有助于为旅客提供世界顶级的用户体验，加强机场的营运效率，并进一步提升其国际地位。与此同时，starbeacon™的产品化平台亦可应用于其他的大型室内场所，具有高成长性并可规模化，在中国及全球市场具有极广阔的市场前景。”

关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者。网龙成立于 1999 年，是移动互联网领先的研发力量，多年来成绩斐然，包括自主研发著名的旗舰游戏《魔域》及《征服》，建立中国第一网络游戏门户 -- 17173.com，打造最具影响力的智能手机服务平台 -- 91无线，91 无线于 2013 年出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。作为中国海外拓展的先驱，自 2003 年开始，网龙亦在多个国家自主运营旗下多款网络游戏，并在全球推出超过 10 种语言版本。近年，网龙发展成为全球在线及移动互联网教育行业的主要参与者，凭借其在移动互联网的技术及运营知识打造颠覆性的教育生态系统。更多信息请访问www.netdragon.com。

关于创奇思

创奇思成立于2000年，是网龙全资拥有的香港科技企业。公司专注于发展会员购物社群购赏(SHOPPO)及研发增强现实等创新技术，主要业务为开发线上对应线下(O2O)流动营销平台(包括iButterfly及SHOPPO)及提供优质移动营销解决方案。自2016年完成对创奇思100%股权的收购后，网龙在“VR+”的战略布局上已可窥得全貌，创奇思将增强现实技术组合带到集团之内，直接支持网龙多个业务团队，特别是网龙华渔教育的业务版块。此外，创奇思的starbeacon™技术将进一步释放业务的无限潜力。

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