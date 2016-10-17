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同方威视受邀参加ICAO第2届世界航空论坛和第39届大会

2016年10月17日 17:14 编辑： 经理人网编辑
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加拿大蒙特利尔2016年10月17日电 /美通社/ -- 2016年9月26日至27日同方威视副总裁栗志军率代表团参加了在加拿大蒙特利尔举办的世界民航组织（ICAO）第39届大会和ICAO第2届世界航空论坛。世界民航组织大会每3年召开一次，本届会议有来自ICAO的191个成员国和众多国际组织共2000多名代表参加。本届世界航空论坛主要目标是通过航空界的多方面努力与合作，共同促进全球航空业的可持续发展。

同方威视总裁助理吴维奋发表主题演讲
同方威视总裁助理吴维奋发表主题演讲

作为受邀参与本届大会的唯一安检设备供应商，同方威视在大会展览区设置展台重点宣传了CT型行李物品安检设备、人体安全检查设备、痕量爆炸物毒品探测仪等全系列航空安检产品及机场手提、托运行李检查和航空货物检查等安全解决方案。期间，中国民航总局、阿富汗民航局、埃及民航局、阿根廷民航局和突尼斯交通运输部等多国民航系统的领导多次到访同方威视展台，了解各类民航安检产品及方案，宣传展示效果良好。

9月27日上午，同方威视总裁助理吴维奋在workshop区域发表了题为Challenges in Air Cargo Screening的主题演讲，重点探讨了全球航空货物检查所面临的挑战，并着重介绍了同方威视创新的FINDEX和CT技术方案，获得民航各界高层人士的关注。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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