TUV莱茵携手新纶汽车宣布成立合资公司

上海2016年10月17日电 /美通社/ -- 10月14日，由德国莱茵TUV集团（以下简称：“TUV莱茵”）与新纶汽车设备（上海）有限责任公司（以下简称：“新纶汽车”）共同投资建立的莱茵新纶汽车技术服务有限公司举行了盛大开幕仪式。TUV莱茵大中华区莱茵学院与生命关怀副总裁林小霞及新纶汽车总经理吴振境先生出席了开幕仪式并为公司揭牌。合作双方会整合品牌、专业领域、技术团队、以及渠道与客户资源等优势，投资共建国内最先进的汽车技术培训中心，为客户提供兼具德国先进思维与中国本地特色的优质培训、咨询、认证等服务，同时积极推动中国汽车后市场整体的服务质量水平，实现产业转型升级。



TUV莱茵大中华区莱茵学院与生命关怀副总裁林小霞女士及新纶汽车总经理吴振境先生出席揭牌仪式



TUV莱茵大中华区莱茵学院与生命关怀副总裁林小霞女士及新纶汽车总经理吴振境先生出席揭牌仪式

雅森数据中心发布的《2016中国汽车后市场行业趋势报告》显示，除2013年外，2010-2015年中国汽车后市场规模总体呈上升趋势，增长速度在20%-30%左右；2015年销售额已达到8568亿元人民币，平均年增长速度24%。2016年，汽车后市场仍将保持增长势态，销售额预计达到9675.6亿元人民币。政府一直对活跃的汽车后市场的发展提供了强力支持，旺盛的汽车消费也为汽车后市场提供无限商机。应国内汽车销售与售后市场的快速成长与变化，TUV莱茵携手新纶汽车通过彼此多样化的业务组合、不断扩大的客户基础，加强弹性化的交叉销售，并实现TUV莱茵全球完善的服务网络和新纶汽车本地化专业服务网点的完美结合。该公司成立后，主营业务将侧重于定损、二手车评估、新能源汽车等相关人员技术类与非技术类培训与人员认证，以及经销商运营改进、智能车间咨询与认证等服务领域，为行业相关客户提供兼具体量和质量的一站式订制化服务。

目前，TUV莱茵汽车后市场业务据点及专业团队遍布大中华区，包括上海、广州、北京、成都等主要城市。林小霞表示，新合资公司的成立标志着TUV莱茵的汽车培训与咨询服务以及认证范围得到进一步强化，为汽车领域培育更多高质量人才，满足本地技术升级和产业发展需要。