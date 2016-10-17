2016静冈大道芸世界杯将于11月3-6日举行

亚洲大型国际街头表演盛事

日本静冈2016年10月14日电 /美通社/ -- 日本中部城市静冈将于11月3日至6日举行2016大道芸（街头表演）世界杯。大道芸世界杯是亚洲规模最大的街头表演盛事之一。

来自20个国家的108组街头艺人将在38个活动点（包括公园和街角）进行表演，参赛队伍数目创历来新高。第一届大道芸世界杯于1992年举行，即将举办的是第25届。今年的活动主题是“微笑带来阳光！”

（图片：http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201610125240/ ）

（视频：https://youtu.be/d2xl3W8kRt8 ）

今年的活动亮点是风格迥异的世界杯比赛，来自国外的14支受邀队伍将一较高下。市民评审和活动制作人将通过独具匠心的帽子抽签形式选出冠军 -- 他们将决定如果各自有1000日元，会给每支队伍多少小费。

特别引人注目的是扮演“小丑”的志愿者。来自组委会核心“大道芸学院”的超过400名毕业生将扮演小丑。大道芸世界杯期间将举行一场名为“Clown x Clown x Clown”的特别活动，众多来自世界各地的优秀小丑艺人将会参与 -- 对静冈而言更为特别，充满好客热情的小丑文化在此已深深扎根 -- 为这座城市街头的各个角落带来欢笑。

在大道芸世界杯期间，特别小丑表演活动“That's Show Time”将每天上演。在大道芸世界杯举办前，还将举行“小丑专题工作坊”。

静冈秋天的气候舒适宜人，适合观光。日本平和三保松原（世界文化遗产富士山的组成部分）以及其它能饱览富士山美丽风光的景点都离静冈不远。

2016静冈大道芸世界杯概况

日期：2016年11月3日（周四）（国定假日）至11月6日（周日）

表演：10:30-20:30（表演时间和结束时间每日不同）

地点：骏府城公园和市区其它周边场所

官方网站（英文）：http://www.daidogei.com/english/

表演者完整名单：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102572/201610125240/_prw_OA1fl_kUW84Gs3.pdf