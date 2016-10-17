成都尼依格罗酒店迎来国际知名演讲活动TEDx合江亭

尼依格罗演说系列呈现烧脑盛宴

成都2016年10月17日电 /美通社/ -- 成都尼依格罗酒店在九月份举办了第二场尼依格罗演说系列，与享誉世界的演讲组织TED一起，邀请9位激动人心的讲者，讲述成都的故事。



演讲活动现场 – 尼依格罗宴会厅内

TEDx合江亭演讲活动，选址位于成都中心黄金地带的成都尼依格罗酒店，将听众齐聚一堂。合江亭作为成都中心的标志性地点，承载着母亲河的源远流长，随着府南河的水流，为城市带来成都精神，多样性以及活力。见证了以合江亭为中心的日新月异，成都逐渐成为这个加快节奏，时髦雅致且乐于创新的现代城市。

为了更好的诠释“源头”的故事，TEDx合江亭邀请到9位给人启迪的讲者。从企业家、投资者，到博物馆馆长，心理学家和农业学家，这些讲者带来了令人深思的演讲。

许任棠，3D打印设计师，讲述了他眼中看到的数字时代的艺术与时尚。张立，AC-LED照明技术和产品发明者，向大家解释我们为什么要关注自主创新。闵笑，MightyBee创始人兼CEO，这家公司主要生产销售优质的有机食品和饮料，她与大家分享了作为兼职素食者的收获。罗立平，成都万华投资集团总裁，成都麓湖生态城总设计师，描述了他如何建造人类理想城市。同时，TEDx合江亭还邀请到知名精神卫生学专家周茹英；四川省建筑设计研究院景观规划总监吕锐；建川博物馆馆长樊建川和iGarden创始人姚智怀，与大家共同分享值得传播的思想。

成都尼依格罗酒店总经理卫斯乐先生对尼依格罗酒店第二次演说系列活动十分关注，特别是TED演讲以及各位演讲嘉宾：“在成都这座落户首家尼依格罗酒店的城市，我们非常兴奋和期待第二次呈现尼依格罗演说系列。能够与TED合作，并邀请到9位演讲嘉宾来参与这场演说并与来宾交流，也是为我们的客户和合作伙伴量身打造的一场意义深远的活动。”



尼依格罗宴会厅连廊

为与尼依格罗“完美邂逅 华丽永恒”的宗旨和探索精神相契合，尼依格罗酒店将陆续主办更多吸引人及多样化的讲座与晚宴。这些奢华且私密的宴会将邀请到冒险家、企业家、生活方式和商业的革新家、名人与体育明星等到场，与来宾们分享他们独到的见解和非比寻常的人生历程。