2016环球风尚公益项目征集距离截止仅剩10天

北京2016年10月17日电 /美通社/ -- 为了打造的一个真正有助于推动中国公益事业发展的新平台，环球网与人民网于2014年共同提出公益与时尚跨界的“环球风尚”理念，倡导 “让公益时尚起来，让时尚公益起来”之道，以此引导大众拓宽公益视野、拓展时尚思路。



2016环球风尚公益项目征集距离截止仅剩10天

经过三年的公益实践与经验累积，“环球风尚”的影响力不断攀升。2016环球风尚自今年9月1日正式启动以来，在公益项目征集阶段得到各大基金会、慈善组织、志愿者团体及国际组织的大力支持和积极参与。截至目前，已征集到的公益项目超过三百个，彰显了此次评选的强大号召力。

2016环球风尚征集到的公益项目具有以下几大亮点：

亮点一：众多基金会参与

自征集之日起，中国扶贫基金会、中国红十字会、中国儿童少年基金会、中国妇女发展基金会、上海联劝公益基金会、中国少年儿童文化艺术基金会、世界自然基金会、PETA亚洲善待动物组织、北京市永源公益基金会等众多基金会纷纷发来公益项目，对2016年环球风尚给予大力支持。

亮点二：社会知名度极高

在目前征集到的公益项目中，“一个鸡蛋的暴走”、“动物不是我们的娱乐对象”、“捐一元”、“美丽乡村”、“加油一起成长”、“SOS儿童村”、“全国儿童食品安全守护行动”都具有广泛的影响力和知名度。

在“一个鸡蛋的暴走”公益项目中，5年累计有超过11,859 人参与走路，为暴走捐款的爱心人士更是超过10万人次。每年的活动规模不断扩大，参与者来自全国各地，港澳台乃至海外，是全国同类运动筹款项目中筹款总额最高的公益活动。

“捐一元”公益活动开展8年来，累计吸引近9000万消费者参与募捐，累计捐款总额近1.3亿元。汇聚“一元”成“亿元”，诠释了“勿以善小而不为”的理念。

亮点三：涵盖社会各个领域

2016环球风尚以“减·益世界”为主题，呼吁社会各界提升在解决社会问题时的资源配置效率，节约利用各种资源，减小投入产出比，以精益求精的公益践行理念推动世界的健康可持续发展，让公益从点滴中做起，进入一个更加高效的世界。此理念得到公益、时尚、传播、文化、艺术、教育、环保等社会各界的广泛推崇。目前，已征集到的三百余个公益项目包含“民族校服传统民族文化”、“她健康”、“天使国际艺术教育公益课堂”、“C-Box 智能控烟”、“公益足球进社区”等，涉及社会各个领域，覆盖各个维度。

亮点四：企业社会责任项目比例提高

在今年参评的公益项目中，企业的报名项目占比较往年提升10%左右，这也从侧面反映出企业越发意识到，一家成功的企业应该在自身经营区域内主动承担社会责任体系，大力支持社会公益事业的发展，为公共事业贡献自己的力量。铁血科技“铁血老兵”、西藏5100“西藏教育发展”、天娱文化传媒“自救防火墙”、光引擎照明技术“雨水的收集与利用”、玫琳凯“遗失·重拾”等企业公益项目，都展现出企业对“环球风尚”举办和公益事业发展的支持与热情。

2016“环球风尚”公益项目征集截止时间为10月26日18:00时，有对本次活动感兴趣的组织和个人还可通过环球网官网、官方微信了解并参与。

项目征集专题地址：http://fashion.huanqiu.com/special/shengdian2016/index.html