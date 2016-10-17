天工国际举行2016年分析师考察活动

展示钛合金业务发展进程 中国特钢行业前景正面

香港2016年10月17日电 /美通社/ -- 中国最大高速钢制造商、国内领先之高速钢切削工具及模具钢制造商 -- 天工国际有限公司（“天工国际”或“集团”，股票编号：826.HK）于10月11-13日举行2016年度分析师考察团，参观天工国际总部及旗下高速钢、模具钢及钛合金及工具产品生产厂房，让分析师深入了解集团业务及最新发展。活动同时亦邀得中国钢铁行业专家与分析师会面，探讨中国钢铁以及五金工具行业的发展与前景。

一连三天的考察活动，率先参观了集团位于江苏省句容市下蜀镇临港工业园区的江苏天工科技股份有限公司（“天工股份”）。作为天工国际非全资附属公司，天工股份以生产、销售钛及钛合金战略新兴材料为主，设计年产10,000吨钛及钛合金战略新材料。天工科技向分析师展示了如何从以海绵钛为原料，透过真空自耗重熔熔炼技术、锻造、热轧、冷轧、穿管等工序生产出铸锭、钛板、钛棒及钛管等产品。天工股份亦与分析师分享自与南京钢铁股份有限公司确认战略投资者关系后，天工股份进一步优化在新材料行业扩展产品类别，提升产品品质，扩大销售网路。同时，钛材被列入中国“十三五”新材料规划之一，集团大力拓展智能制造从而降低生产成本及提高产品质量的稳定性。

随后，分析师参观了天工国际位于丹阳总部的特钢及切削工具厂房深入了解集团模具钢、高速钢及高速钢切削工具产品生产过程。作为集团核心业务，天工国际近年一直致力于提升生产装备以推动高速钢及模具钢产品生产工序自动化。活动中分析师能一睹集团所采用特殊冶炼技术，包括国内第一条年产80,000吨工模具新材料棒线材全连轧生产线、美国应达公司进口的工模具钢中频炉冶炼生产线、年产100,000吨的从德国西马克梅尔公司进口的1,300吨精锻生产线、号称“华东第一锤”的4,500吨快锻生产线、以及从奥地利GFM公司引进的一条750吨精锻生产线，为集团提升产品质量和品质，保证产品的稳定性。自动化生产工序有助集团提升产能、调整产品结构及提供生产技术支援保障，让集团成为行业的领先者。

天工国际主席朱小坤先生表示：“天工国际积极开发高端产品以保持集团在市场上的竞争力。在今年年初，集团首先从德国引进瓦尔特五轴联动磨床与瓦尔特四轴全自动数控测量仪以研发及生产硬质合金刀具产品。未来，集团不仅继续提升生产装备提高产能，亦会促进网络销售渠道开发，使高端产品对集团整体收入的贡献逐步提高。同时，集团刚在欧盟‘双反’案中获得胜利，成为首个成功案例，增强了天工国际在欧盟市场上的竞争力，提振了天工的国际名声，推动集团发展，亦对中国整个钢铁行业的发展都有示范意义，将为中国特殊钢行业的市场拓展起到积极的推动作用。”

活动同时邀得中国特钢企业协会秘书长王怀世先生及江苏省工商联五金机电商会秘书长顾平先生现身讲述中国特钢、五金工具行业现况及前景。两人均对中国钢铁业前景持正面看法，认为行业可达到持续健康发展，同时对天工国际的企业管治、业务发展及产品质量大表赞扬。

王怀世先生表示：“特殊钢有别于普通钢，不仅生产技术难度较大、行业门槛较高，在线操控技术亦更复杂，工艺装备成为行业核心竞争力的关键所在，属于高端钢材。根据国务院所印发的‘中国制造2025’更明确高端钢材制造和发展新材料相关内容，为特钢行业的发展提供可期待的市场空间，也表示中国对特钢未来的需求量渐趋庞大。另外，中国钢铁行业在上半年的整体效益略有改善，行业亦出现扭亏现象。在去产能的背景下，天工国际这类的民营企业积极面对市场，创新能力强，管理精细化，加上产品生产专业化及高端化的发展模式，集团竞争优势逐步凸显，在市场占有率将不断增加。”

顾平先生也表示：“天工国际的成功经验和发展模式具备良好发展潜力，集团坚持围绕主业做精、做专、做细、做优、做好的发展理念，发挥产、学、研相结合的优势，致力打造天工国际知名品牌，努力成为全球领先的高速钢及高速钢切削工具制造商实在值得嘉许。”



在活动的尾声，朱小坤先生总结道：“很高兴这次活动能够让分析师亲身处于天工国际各生产厂房，了解集团如何透过加工细化及产品多元化回应终端客户对产品的需求。同时，中国钢铁行业正从低谷逐渐复苏，天工国际会把握机遇发挥核心业务优势外，集团将持续向高端产品领域延伸，继续通过加大研发投入及技术改造、发展生产流程自动化及再造工程提高集团产品质量及种类，打造出产能提升、产品结构调整、工艺优化的发展格局，使天工国际成为中国钢铁行业的强大引擎。”

关于天工国际有限公司

天工国际（“集团”，股票编号：826.HK）位于中国江苏省丹阳市，是中国最大的高速钢制造商及中国领先的高速钢切削工具及模具钢制造商之一。集团也从事钛合金生产，包括钛棒、钛管、热轧卷板等，为中国钛材生产最大的民营企业。工模具钢属特钢的一种，由于其多元性及专门性，广泛应用于国内外不同的工业，如机械及设备制造、汽车制造、铁路及石油化学等。高速钢切削工具及钛合金的应用范畴亦十分广泛，包括航空、汽车、机械、电子及化学加工等行业，其他如建筑、装修、农业及家用等亦为高速钢切削工具之应用领域。

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