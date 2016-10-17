迪拜DMCC摘2016年度全球自贸区桂冠

连续两年获此殊荣

阿联酋迪拜2016年10月17日电 /美通社/ --

DMCC自贸区在《金融时报》fDi杂志年度全球自贸区排名中获五项荣誉：

全球 -- 年度自贸区

-- 全球 -- 年度中小企业自贸区

中东 -- 年度自贸区

中东 -- 年度中小企业自贸区

全球 --专业奖 --贸易与商品

迪拜贸易、企业与商品权威机构 DMCC（迪拜多种商品交易中心）被《金融时报》fDi 杂志评为2016“年度全球自贸区”，这是该机构连续第二年获此殊荣。

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这项一年一度的全球调查被认为是全球最具声望的自贸区排名，所参考的标准包括出色的年同比业绩、增长和扩张计划、强大的客户服务能力和高增长行业的进驻。DMCC自贸区入选的理由包括可持续增长、强大的客服、以及能够为企业一站式提供成立分支办事处或全面运营机构所需的一切。

DMCC 执行主席 Ahmed Bin Sulayem 表示：

“连续第二年被评为‘全球自贸区’是对组成 DMCC 自贸区的12,700家企业的肯定，是他们为我们的成功每天做贡献，推动了增长、活力和创新。处在一个东西南北交汇的完美位置，DMCC很自豪已经成为了一个全球性的市场，一个全球最大、发展最快的自贸区。”

DMCC 首席执行官 Gautam Sashittal 表示：

“这些荣誉再次确定了 DMCC 作为贸易和企业首选目的地的地位。在全球60个自贸区中排名第一是个巨大的成就，明显体现了数字化和世界级客户体验带来的益处，以及打造生机勃勃行业集群的益处。获得这些奖项再次表明，DMCC 自贸区能够真正提供一个互联的市场，让12,700多家企业得以信心十足地开展贸易和发展业务。”

DMCC 自2002年成立以来发展非常迅速，目前已经有12,700多家会员企业进驻，有来自170多个国家的87,500名工人和居民在其自贸区工作和生活。

平均每一个工作日就有七家新公司入驻，DMCC 目前囊括了众多世界知名公司，包括：阿尔卡特朗讯中东和北非公司(Alcatel Lucent Middle East and North Africa)、美国运通(American Express)、卡雷拉(Carrera Y Carrera)、高露洁棕榄公司、戴森(Dyson)、金霸王(Duracell)、欧陆(Eurofin)、海信、John West Foods、卢克石油公司(Lukoil)、路易威登(LVMH)、Nutricia Danone、奥德费尔(Oddfjell)、Rio Tinto - Dimexon以及TAG Worldwide。

《金融时报》fDi 杂志主编Courtney Fingar表示：

“我们‘年度全球自贸区’奖收到的参赛方的高质量使得竞争异常激烈，很难抉择出优胜者。不过，DMCC 还是凭着全方位的出色表现、不断增加的会员企业、增长前景和为来自全球各地各行业的各种规模公司提供沟通良好的服务，最终脱颖而出。这也是我们把 DMCC 评为2016年度全球自贸区的众多原因之一。”

fDi 的年度全球自贸区奖被认为是全球最具声望的自贸区排名。fDi 的指定评审团要对每个地区进行研究，然后推选出各地区的自贸区冠亚军。

作为阿联酋经济增长不可或缺的一部分，DMCC 与会员企业一道，携手共创今天的强劲业绩和明天的可持续增长。

DMCC。为贸易而生(Made for Trade)。携手并进(Together)。

http://www.dmcc.ae