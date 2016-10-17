2016年Global Grad Show将展示来自30个国家的145个革新项目

Global Grad Show是关于毕业设计者的最大展会，旨在创造未来

10月24日至29日，该展会将于“迪拜设计周”(Dubai Design Week)期间在迪拜设计区（Dubai Design District，d3）举行

阿联酋迪拜2016年10月17日电 /美通社/ -- 展示全球高校毕业设计和创新的最大展会Global Grad Show现在带着更多能够引人深思和及时解决问题的设计盛大回归，这些设计可以为全球众多紧迫问题提供解决方案。第二届Global Grad Show将展示来自六大洲30个国家的145个独创项目，包括被设计用来改变未来的开创性设计作品。超过50所大学将参加今年的展会，来自中东和北非(MENA)地区院校的新一代设计创新者被选中和（美国）麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)、（英国）皇家艺术学院(The Royal College of Art)与（北京）清华大学这样的全球领先院校一起展示作品，为世界提供无与伦比、预测未来会发生何种改变的洞察见解。2016年Global Grad Show还将会是一场多元化的设计教育峰会，能够进一步奠定迪拜作为全球创新中心的非凡地位。

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在布兰登-麦格特里克(Brendan McGetrick)的策划下，参展作品将会根据三大相关主题 --“增强”(empower)、“联系”(connect)和“持续”(sustain)进行分类。“增强”展区的项目将以新的方式激发创意和扩展能力。“联系”展区会鼓励交流意见和建立联系网络。“持续”则将对减少浪费和能源生产的创新方式进行调查。

参展项目并非仅仅因为美观好看而入选，它们背后的创意和它们可能产生的潜在影响也是重要的获选因素。本届展会将涵盖高科技和低科技项目、高成本和低成本项目，以及机械和人工与虚拟项目。不过设计这些项目都有一个共同的愿望，那就是运用设计和技术来扩展日常生活的可能性。从能变成为四个成年人提供庇护的帐篷的夹克衫，能够为难民营中的难民保护隐私的可居住屋顶，能帮助减少水资源浪费的产品，可折叠的水耕农场，到支持独臂用户的厨房，参展项目被设计用来展现奇思妙想和为世界创造持久影响。

Global Grad Show将在d3举行，并将在迪拜实现创新型经济转型上面发挥关键作用。

10月24日至29日，Global Grad Show将于“迪拜设计周”期间在d3举行。“迪拜设计周”网址：http://www.dubaidesignweek.ae