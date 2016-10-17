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富通保险“富荟”客户服务中心隆重开幕

2016年10月17日 20:45 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年10月17日电 /美通社/ -- 富通保险斥资6,000万港元、占地逾14,000平方呎的高端客户服务中心“富荟”，已于10月17日正式启用。“富荟”开设于尖沙咀港威大厦，位处九龙繁华地段，配套设施齐全。中心揉合‘财富增值’、‘健康管理’与‘品味生活’，针对高端客户需要，提供优质贴心、方便快捷的一站式服务。

专业医疗团队 提供一站式服务

“富荟”最独特之处，就是与互康集团合作，提供专业的一站式医护服务。客户可预约核保及进行需要的体检服务，方便快捷。

“富荟”一周六天有来自心脏科、肿瘤科、儿童营养学科、家庭医护科及老人科等专科医生提供专业医疗意见。而为了充份顾及女性客户的需求，中心特别安排女医生提供服务。此外，亦会举行医疗讲座，为客户带来最新的医疗信息及各类健康知识。

最具规模客户中心 服务“方便、快捷、贴心”

“富荟”装潢华丽，格调高雅，规模为本地业界少见。中心居高临下，可尽览180度璀璨迷人的维港景致；又配备多元化设施，礼宾部、商务中心、会客室、多用途会议室、儿童游戏室、按摩休息区、茶阁等一应俱全，更免费提供茶点及餐饮服务，务求令客户有宾至如归的感受。

“富荟”客户可优先预约中心的场地及设施，例如会客室或多用途会议室等，处理事务，拓展商机；中心亦可为会员安排免费豪华房车接送服务及精美膳食，而海外客户更可实时进行验证，亦可安排即场核保，周全服务。

此外，“富荟”会员将获邀出席各项专属活动，包括健康及理财讲座、生活品味活动、以及富通保险赞助之各项盛事。而在会员生日的大日子，更可获悉心预备的生日惊喜，营造难忘时刻。

富通保险管理层主持“富荟”开幕仪式，为优质客户服务揭开新一页
富通保险管理层主持“富荟”开幕仪式，为优质客户服务揭开新一页

 

富通保险管理层与独立理财顾问渠道一同见证“富荟”隆重开幕
富通保险管理层与独立理财顾问渠道一同见证“富荟”隆重开幕

 

“富荟”乃香港具规模之高端客户服务中心，设备完善，提供一站式专业服务
“富荟”乃香港具规模之高端客户服务中心，设备完善，提供一站式专业服务
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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