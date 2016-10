Grenada Sustainable Aquaculture项目通过投资机会提供新公民身份

阿联酋迪拜2016年10月17日电 /美通社/ -- Grenada Sustainable Aquaculture(简称“GSA”)和Antigua Sustainable Aquaculture(简称“ASA”)最近得到了两地政府的全力支持。开放的海洋环境加上多营养层次综合水产养殖(Integrated Multi-Trophic Aquaculture,简称“IMTA”)策略以及良好的饲养业实践带来了一流质量的产品,同时避免所有可预见的环境影响。GSA为投资者提供独一无二的机会,通过知识产权(IP)加入高科技典范。

欲查看多媒体新闻稿,请点击:https://www.multivu.com/players/uk/7946851-grenada-sustainable-aquaculture-project

GSA使用世界领先的最新水产养殖技术,持续改进他们拥有知识产权的技术。这能够为长短期投资带来非常高的回报,因为独一无二的知识产权可授权给其它水产养殖项目,按年收取费用以及百分之多少的年度总销售额。这一知识产权利润中心不包括核心水产养殖产品的销售额。

通过投资获得公民身份

GSA总监Leo Ford表示:“繁荣、安全与全球出行自如 -- 通过对和平的英联邦国家进行安全稳妥的投资为家人获得公民身份与免签证游。格林纳达公民身份是终生的,赋予个人与格林纳达本土出生公民同样的权利与特权。护照支持英国、香港、新加坡以及拉美大多数国家与地区等130多个国家与地区的免签证游。格林纳达公民还可在整个加勒比共同体(Caribbean Community,简称“CARICOM”)地区自由旅行与经商。”

员工任命



GSA采取最多的预防措施来保护投资者与产品,并欣然宣布前FBI高级特工W. Nicholson和J. Stanley已分别加入董事咨询委员会和尽职调查与合规委员会。兽医精英Antonio Delgado Flores博士也加入了董事咨询委员会。

对可持续能源专家Jazaer Dawody博士的任命将进一步强化环境目标,致力于进一步最小化GSA的碳足迹。此外,来自迈阿密大学(University of Miami)的Alexandra Ford已被任命供职于University and Research Liaison,帮助推动GSA和Universities and Research Facilities之间的合作。