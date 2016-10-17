第120届广交会迎60周年，10月15日开幕进一步扩散国际影响力

广州2016年10月17日电 /美通社/ -- 2016年，第120届广交会于10月15日在广州正式拉开帷幕，庆祝其60周年。

本次广交会展览面积118万平方米，仍然分三期举办，展位总数将达到60250个。其中，出口展区展位总数59252个，参展企业23938家，按16大类商品设置50个展区；而进口展区展览总面积2万平方米，展位总数998个, 共有来自40个国家和地区的615家企业参展。

第120届广交会第一期是10月15-19日，主要展出机电、五金、建材等产品。第二期是10月23-27日，主要展出消费品和礼品。第三期是10月31日-11月4日，主要展出纺织服装、箱包、文体、食品、医疗用品以及医药保健品等产品。

与往年相比，今年的广交会更加注重在展品展区的设置，进行了大幅度优化。本届广交会在27个展区为专业展品设立专区124个，主要是针对建材类、机械类、五金工具类、纺织服装类、医保类等专业性高的传统老牌行业；同时，它也为新能源、宠物用品等新兴行业开辟了更多全新展区，并做出择优入展的规定，以确保展品的品质和技术的新颖。

为了能进一步促进行业国际交流，本届广交会还将举办行业高峰论坛、潮流趋势解析、设计创新探索、技术研发交流、品牌营销分享等5大主题23场会议论坛活动。其中最为引人关注的将会是设计部分。第120届广交会将以“设计”为核心话题，举办包括设计展示、设计对接、时尚秀、设计智汇等系列活动，共有来自14个国家和地区的94家设计机构参展。

第120届广交会新闻发言人徐兵表示：“广交会目前拥有业内最佳的社交媒体影响力。我们在Facebook和领英上分别拥有超过60万及2万名粉丝，他们每天都能收到我们通过7种语言发布的互动内容。今年我们在全球举办了16场视频招商活动。我们希望，有越来越多的伙伴来到广交会这个舞台，交流、合作，并探讨各个行业趋势。同时，我们也在持续加强我们的媒体互惠计划，目前该计划已经拥有了来自21国的35家合作商会。我们希望所有的卖家和买家在广交会60周年之际，都能取得丰富的收获。”