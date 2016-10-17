大众车手塞巴斯蒂安-奥吉尔第四次荣获世界拉力锦标赛冠军

西班牙萨洛2016年10月17日电 /美通社/ --

大众(Volkswagen)车手塞巴斯蒂安-奥吉尔（Sébastien Ogier，现年32岁，法国人）与其搭档朱利安-英格拉西亚（Julien Ingrassia，现年36岁，法国人）在西班牙站赢得了冠军，这是他们第四次荣获世界拉力锦标赛(WRC)的冠军。整个赛季，这对来自法国的搭档赢得了11场分站赛胜利，他们还将驾驶大众Polo拉力赛车R WRC参加两站世界拉力锦标赛，这是奥吉尔连续第四年获得这项赛事的冠军，之前他分别在2013年、2014年和2015年获得冠军。

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世界拉力锦标赛西班牙站比赛结束后，欣喜若狂的奥吉尔表示：“再次获得世界拉力锦标赛的冠军真是一种非常了不起的感觉。这是朱利安和我第四次赢得世界拉力锦标赛冠军，但每次的感觉都很特别。现在很难描述我的情绪，因为为了今年的冠军，我们付出了特别艰苦的努力。我儿子出生后，这对于我而言绝对是今年最兴奋的时刻。”

大众汽车运动总监斯蒂文-斯密特斯(Sven Smeets)对冠军表示了高度赞扬：“祝贺塞巴斯蒂安和朱利安这次取得了巨大成功。连续四年荣获世界拉力锦标赛冠军证明了他们的不凡能力。他们以自己以及帮助实现这一巨大成功的团队为荣。”

世界拉力锦标赛西班牙站也是Polo R WRC的一座里程碑：这是这部强劲的318马力四轮驱动车第50次参加世界拉力锦标赛，赢得了其中41场比赛。世界拉力锦标赛史上没有其它任何一部车能够像这部Polo一样在如此短的时间内赢得如此多的比赛胜利。汽车制造商冠军(Manufacturers' Championship)将在接下来两场拉力赛的其中一场确定，大众现在领先现代(Hyundai) 62分。