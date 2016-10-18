Amp’ed RF为低功耗蓝牙5.0提供堆栈源代码

Amp'ed RF 世界首推 Amp'ed UP Host BLE 软件堆栈，为物联网系统芯片市场带来巨大创新

加州圣何塞2016年10月18日电 /美通社/ -- Amp'ed RF Wireless Technology 宣布推出一款行业首创产品，面向希望拥有源代码的芯片制造商和物联网企业提供 Ampe'd UP Host BLE（低功耗蓝牙）软件协议堆栈授权，方便他们进一步在其系统芯片(SoC)中开发自己的低功耗蓝牙。这个软件协议支持各种物联网设备，如语音、可穿戴设备、音频、汽车、健康、家电、玩具、消费类电子产品等等。

Amp'ed RF Wireless Technology 总裁兼首席技术官 Kelly Simone 表示：“通过集成大量新的低功耗蓝牙系统芯片和集成电路，我们的嵌入式蓝牙智能协议堆栈拥有显著的市场授权机遇。”

Amp'ed UP Host BLE 协议堆栈支持蓝牙4.2标准，很快将更新至5.0。

通过拥有完整的堆栈源代码，避免依赖于供应商更新。Amp'ed RF 销售副总裁 Naz Usmani 表示：“您可以通过 Amp'ed UP Host BLE 拥有源代码，而不是库文件，因此工程师可以快速将其集成进您的产品。”

Amp'ed RF 自蓝牙2.1标准以来一直致力于设计先进灵活的蓝牙协议堆栈。如今是第四代，Amp'ed UP Host BLE 在迅猛发展的低功耗蓝牙市场上为嵌入式软件产品提供了更快的上市时间。

Amp'ed UP Host BLE 拥有低能耗层：逻辑链路控制和适配协议 (L2CAP LE)、通用接入协议 (GAP LE)、属性协议 (ATT)、通用属性配置文件 (GATT) 和安全管理协议。它可以支持中央和外围作用，为 Wi-Fi 简化安装和低功耗蓝牙语音等应用提供巨大的灵活性。与其他供应商不同，Amp'ed RF 还为BLE堆栈的使用提供许多不同的源代码和进入端口选项。

Amp'ed RF 为 ART6212 和 BT53 等无线设备提供了 Amp'ed UP Host BLE 强大的功能。

Naz 表示：“我们的所有产品均已快速著称。如今，我们正在帮助加快物联网工程速度。” Naz 指出，如果您有需要，该公司以及这款协议堆栈软件可以提供低功耗蓝牙5.0端口服务与持续维护合同以及产品路线图。